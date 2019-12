Ladiva aus Granblue Fantasy: Versus stellt sich im Video vor

Es geht munter weiter mit den Charakter-Vorstellungen zu Granblue Fantasy: Versus! XSEED Games legte bereits das entsprechende Video zu Ladiva nach. Auf Twitter findet ihr außerdem ein weiteres Gameplay-Video zum Fighting-Game, welches die „Fremel Island“-Stage vorstellt.

Ladiva

Diese Draph-Duellantin ist der Star des Jewel Resort Casino Liner. Innerhalb sowie außerhalb der Arena ist sie reinherzig, mitfühlend und in jeder Hinsicht liebevoll. Ihre Hingabe an die Fans und ihre enorme Stärke sorgen für kraftvolle Auftritte, mit denen sie das Publikum in ihren Bann zieht.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Ladiva aus Granblue Fantasy: Versus

