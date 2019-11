Charlotta aus Granblue Fantasy: Versus im Vorstellungsvideo

Der westliche Publisher XSEED hat die dritte Charakter-Vorstellung in Videoform zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht. Dieses Mal wird uns der Charakter Charlotta vorgestellt.

Eine Ritterin der Harvin-Rasse und Captain des „Lumiel Order of Holy Knights“. Sie ist streng zu sich und gütig zu anderen. So gewann sie das Vertrauen ihrer Verbündeten, zudem besitzt sie unerreichte Kampffähigkeiten. Ihre kindliche Seite zeigt sie in ihrer Liebe zum „Little Skyfarer’s Lunch“, ein bekanntes Gericht für Kinder. Mit ihrer Klinge „Claíomh Solais“, welche fast so groß wie sie selbst ist, kann sie mit Leichtigkeit Monster besiegen, welche zehn Mal so groß wie sie sind.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Lancelot

Percival

Ferry

Lowain

Fastiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Charlotta aus Granblue Fantasy: Versus

