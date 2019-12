Vaseraga aus Granblue Fantasy: Versus schwingt seine Sense

XSEED Games schließt mit dem Video zu Vaseraga den Vorstellungs-Reigen zu Granblue Fantasy: Versus ab. Zumindest, was das Grundspiel betrifft. Allerdings hat man noch Lücken im geplanten Roster, denn ein Charakter-Pass ist mit fünf zusätzlichen Kämpfern geplant.

Vaseraga

Dieser riesenhafte Krieger gehört der Draph-Rasse an und ist via Zeta ein Mitglied der „Society“. Vaseraga ist einen Pakt mit der Siegelwaffe „Great Scythe Grynoth“ eingegangen. Sein unbändiger Wille, seine physische Stärke und Immunität gegen Schmerz machen ihn zusammen mit seinem aggressiven Kampfstil zu einem gefährlichen Gegner.

Alleine die Größe seiner Klinge lässt die Gegner ihren Kampfwillen verlieren. Seine düstere Haltung und seine schroffe Art zu sprechen lassen ihn unnahbar wirken. In Wahrheit ist er jedoch ruhig, freundlich und steht jenen in Not bei.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Vaseraga aus Granblue Fantasy: Versus

