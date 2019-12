Percival im Charakter-Trailer aus Granblue Fantasy: Versus

Es geht munter weiter mit den Charakter-Vorstellungen zu Granblue Fantasy: Versus! XSEED Games legte bereits das entsprechende Video zu Percival nach. Zudem gibt es auf Twitter ein weiteres Video zu sehen, welches euch einige der Weapon-Skins aus dem Fighting-Game präsentiert. Diese sind rein kosmetisch, bringen also keinen Vorteil im Kampf.

Percival

Percival, der „Lord of Flames“, reist durch die Welt, um das politische Handwerk zu erlernen. Er hofft so, einmal ein Land nach seinen Wünschen zu gründen. Bevor er sich diesem Ziel widmete, dienten er und Lancelot als Offiziere im selben Ritterorden. Seinen Übernamen „Lord of Flames“ erhielt er, weil er sein loderndes Langschwert mit Stil führt. Seine Kontrahenten im Kampf sind von seinen Fähigkeiten entweder hingerissen oder verängstigt.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Fastiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

