Katalina aus Granblue Fantasy: Versus im Video gezeigt

Der westliche Publisher XSEED hat die zweite Charakter-Vorstellung in Videoform zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht. Dieses Mal wird uns der Charakter Katalina vorgestellt.

Katalina

Eine ehemalige Ritterin, die ihren Posten verließ, um Lyria zu beschützen. Früher war sie im Imperium die Bewacherin von Lyria. Sie erfuhr jedoch von den Experimenten, welche an Lyria vorgenommen wurden. So organisierte sie Lyrias Flucht, was zum Treffen mit Gran führte. Sie agiert mit viel Erfahrung und ihrem Verstand, was sie zu einer wichtigen Verbündeten macht. Allerdings verliert sie schnell die Orientierung und ihre Kochkünste sind inexistent.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Lancelot

Percival

Ferry

Lowain

Fastiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Katalina aus Granblue Fantasy: Versus

Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works