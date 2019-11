Gran aus Granblue Fantasy: Versus in der Video-Vorstellung

Der westliche Publisher XSEED hat eine Video-Reihe mit Charakter-Vorstellungen zu Granblue Fantasy: Versus gestartet. Wie es sich wohl gehört, beginnt man dabei mit Gran.

Gran

Das Abenteuer dieses Helden begann mit einem Brief seines Vaters, welcher Gran darum bat, die Insel der Astrals, Estalucia, aufzusuchen. Nun erkundet er die Himmel mit seinem fliegenden Kumpel Vyrn und der geheimnisvollen, blauhaarigen Lyria, welche Grans Leben rettete. Gran ist grundehrlich und hilft jedem, der in der Patsche steckt. Auch dank Lyria überwindet er alle Hindernisse, auch wenn seine Schwertkunst eher unausgereift ist.

Das Charkater-Roster

Gran

Katalina

Charlotta

Lancelot

Percival

Ferry

Lowain

Fastiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Gran aus Granblue Fantasy: Versus

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works