Wilde Fan-Theorie zum Remake: amiibo sollen den Termin von Zelda: Ocarina of Time verraten

Seit Nintendo das vermeintliche „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time mit einem kurzen Teaser angekündigt hat, rätseln Fans über den Veröffentlichungstermin. Offiziell ist bislang nur bekannt, dass das Spiel noch 2026 erscheinen soll. Eine kürzlich erfolgte Alterseinstufung sorgte zwar für neue Spekulationen, handfeste Informationen gibt es aber weiterhin nicht.

Auch Gerüchte, wonach das Spiel nicht auf der diesjährigen Gamescom gezeigt werden könnte, haben die Hoffnung der Fans nicht gerade wachsen lassen. Kein Wunder also, dass inzwischen nach jedem noch so kleinen Hinweis gesucht wird – und genau daraus ist nun eine neue Theorie entstanden.

Führen amiibo zum Zelda-Tag?

Ausgangspunkt der Spekulation ist ein Beitrag im Subreddit GamingLeaksAndRumors. Dort weisen Fans darauf hin, dass Nintendo in diesem Jahr mehrfach neue amiibo zeitgleich mit großen Spiele-Launches veröffentlicht hat.

So wurden die „Meta Knight“– und „König Dedede“-amiibo zu Kirby Air Riders bereits vor den Veröffentlichungsterminen von Pokémon Pokopia und Rhythm Heaven Groove datiert. Später erschien der Meta Knight wie Pokémon Pokopia am 5. März und König Dedede wie Rhythm Heaven Groove am 2. Juli.

Auch die „Mineru Konstrukt„-amiibo aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint schließlich am selben Tag wie Fire Emblem Fortune’s Weave. Tatsächlich eine auffällige Gemeinsamkeit, obwohl die amiibo und die Spiele sonst nichts gemeinsam haben.

Nun wurden die nächsten „Kirby Air Riders“-amiibo – Schwert-Kirby mit Dragoon sowie Dedede Noir mit Hydra – für den 12. November 2026 angekündigt. Da Nintendo bislang noch keinen Termin für das neue Zelda bekannt gegeben hat und der Oktober mit Nintendo Switch Sports Resort bereits besetzt ist, vermuten einige Fans nun, dass auch Ocarina of Time an diesem Tag erscheinen könnte.

Eine spannende Theorie – mehr aber auch nicht

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Vermutung zwar nicht. Nintendo veröffentlicht große Titel seit einigen Jahren bevorzugt an Donnerstagen – und der 12. November 2026 fällt tatsächlich auf einen Donnerstag. Zudem gab es in diesem Jahr bereits mehrere Überschneidungen zwischen amiibo-Veröffentlichungen und neuen Spielen. Und das, obwohl die amiibo, wie gesagt, fast nie etwas mit dem jeweiligen Spiel zu tun hatten.

Nicht zuletzt ist der November auch noch vakant für Nintendo. Und der Hardware- und Software-Entwickler aus Kyoto liebt es bekanntlich, seine Spiele fein säuberlich und Monat für Monat zu platzieren.

Dennoch handelt es sich aktuell lediglich um eine Fan-Theorie. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, und ob Nintendo diesen Termin tatsächlich anpeilt, bleibt abzuwarten. Immerhin könnte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Klarheit herrscht – schließlich hat das Spiel vor Kurzem bereits seine ESRB-Alterseinstufung erhalten.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo