Die amiibo von Leon und Grace sind jetzt erhältlich und ihr solltet nicht zu lange warten

Capcom ist inzwischen einer der Hauptabnehmer von amiibo-Figuren. Nach Street Fighter und Pragmata erhält auch Resident Evil Requiem zwei der NFC-Figürchen. Capcom hat sie uns schon vor einer Weile vorgestellt – allein: man konnte sie hierzulande noch nicht vorbestellen.

Heute sind sie nun erhältlich und ganz pünktlich zum Launch auch im Nintendo Store verfügbar. Aktuell könnt ihr Grace* und Leon im Nintendo Store* noch kaufen. Falls ihr die Figuren möchtet, solltet ihr euch beeilen. Diana (aus Pragmata) war hierzulande nur kurz erhältlich und ist seit Wochen ausverkauft.

Im Spiel schalten Leon und Grace exklusive Waffenskins frei. Die Figuren kosten 29,99 Euro – inzwischen ein normaler Preis für amiibo-Figuren. Und weit entfernt von den 49,99 Euro, die Nintendo für einige der (allerdings ziemlich großen) amiibo zu Kirby Air Riders aufruft.

Apropos Kirby Air Riders: Die kommenden amiibo-Figuren Dedede Noir mit Hydra* und Schwert-Kirby mit Dragoon* könnt ihr euch seit heute ebenfalls im Nintendo Store sichern. Zusammen kosten beide fast 100 Euro.

Resident Evil Requiem hat sich nunmehr über 8 Millionen Mal weltweit verkauft. Auf den großen Story-DLC, der fleißig weiter durch die Gerüchteküchen geistert, warten Fans allerdings derzeit noch vergeblich. Mit „Leon Must Die Forever“ hatten Fans aber bereits die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Roguelite-Highscore-Modus durch Zombiemassen zu schießen.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom