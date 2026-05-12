Drei Jahre nach Zelda: Tears of the Kingdom stellt Nintendo eine neue amiibo-Figur vor

Genau drei Jahre ist es inzwischen her, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien. Nun erweitert Nintendo die passende amiibo-Reihe endlich um eine weitere Figur: das Mineru-Konstrukt.

Bereits vor einiger Zeit wurde bestätigt, dass die Figur erscheinen soll – ein konkreter Veröffentlichungstermin fehlte bislang allerdings, ebenso wie Bilder. Jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, dass die neue amiibo am 17. September veröffentlicht wird.

Im My Nintendo Store, der ja bald nur noch Nintendo Store heißen soll, ist die Figur jetzt schon vorbestellbar*. Dazu veröffentlichte man in den sozialen Medien einige Fotos der Figur.

Bewegliche Arme und exklusive Boni im Spiel

Die Mineru-Konstrukt-amiibo basiert auf der gleichnamigen Figur aus Tears of the Kingdom und besitzt bewegliche Arme, die sich individuell positionieren lassen. Laut Nintendo soll die Figur dadurch besonders viele unterschiedliche Posen ermöglichen. Soso.

Wie gewohnt bietet die amiibo auch spielinterne Boni. Wer die Figur während des Spielens von Tears of the Kingdom scannt, erhält verschiedene hilfreiche Items für das Abenteuer. Zusätzlich besteht die Chance auf einen speziellen Stoff für Links Parasegel, der sogar teilweise im Dunkeln leuchtet.

Die neue amiibo reiht sich in die bereits umfangreiche Sammlung zu Tears of the Kingdom ein. Kurz nach Veröffentlichung des Spiels erschienen damals bereits neue Versionen von Prinzessin Zelda und Ganondorf.

Mit der „Switch 2 Edition“ des Spiels folgten im Jahr 2025 außerdem vier weitere Figuren zu Sidon, Yunobo, Tulin und Riju. Nun komplettiert Mineru die Reihe um eine weitere wichtige Figur aus dem Spiel. Wie gefällt sie euch?

Bilder der Figur und Segel:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo