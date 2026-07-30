Mit einem besonderen Detail: Remake von Zelda: Ocarina of Time erhält Altersfreigabe

Auf der US-amerikanischen Website von Nintendo sind neue Informationen zum mit Spannung erwarteten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time aufgetaucht. Die Produktseite des exklusiv für die Nintendo Switch 2 angekündigten Titels wurde mit einer ersten Altersfreigabe versehen, die von der ESRB vergeben wurde.

Das Spiel erhielt eine „E10+“ Einstufung und ist demnach für jeden geeignet, der 10 und älter ist. Damit folgt die Neuauflage dem Pfad des 3DS-Ablegers Ocarina of Time 3D, welcher seinerzeit identisch eingestuft wurde. Und dennoch gibt es einen kleinen Unterschied.

Während das N64-Original Ende der 90er-Jahre noch auf eine allgemeine „E“ (Everyone) Einstufung vertrauen durfte, auch weil die obige Kategorie schlicht noch nicht existierte, führt die ESRB als Begründung für die „strengere“ Einstufung die Begriffe „animated blood“ (animiertes Blut) und „fantasy violence“ (Fantasy-Gewalt) an.

Im Vergleich zur 3DS-Fassung gibt es eine weitere Abweichung: Der Zusatz „suggestive themes“ (anzügliche Inhalte) ist in der aktuellen Freigabe für die Switch 2 nicht mehr enthalten. Ob Nintendo bei Charakter-Designs wie den Großen Feen oder einzelnen Dialogen leichte Anpassungen vorgenommen hat, bleibt vorerst Spekulation. Möglich ist auch, dass die ESRB nach all dem Jahren zu anderen Wertungsergebnisse kommt.

Seit dem kurzen ersten Teaser in der letzten Direct hält sich Nintendo mit handfesten Details bedeckt. Die Produktseite verspricht bislang lediglich eine moderne Optik, überarbeitete Designs und das zeitlose Gameplay des Originals. Die Altersfreigabe wurde nun eingepflegt, daher dürfte eine ausführlichere Präsentation nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 ist nach wie vor für das Jahr 2026 geplant.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo