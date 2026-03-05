Es wird düster mit weiteren neuen amiibo-Figuren zu Kirby Air Riders

Die Durststrecke für amiibo-Fans ist wahrlich vorüber. Nach allerhand verpassten Gelegenheiten wie Princess Peach: Showtime gibt es seit Monaten wieder regelmäßig amiibo-Nachschub.

SammlerInnen müssen inzwischen sogar über neue Regale nachdenken, denn neue amiibo wie jene zu Kirby Air Riders sind deutlich größer (und teurer) als ihre Artgenossen. In diese Kategorie dürften auch die heute vorgestellten, zwei neuen Figuren fallen.

Mit der heutigen Veröffentlichung von „Meta-Knight & Schatten-Stern“ kündigte Nintendo einmal mehr zeitexklusiv in der „Nintendo Today“-App die neuen Figuren „Kirby mit Schwert & Dragoon“ sowie „Dedede Noir & Hydra“ an.

Nach dem heute veröffentlichten „Meta-Knight & Schatten-Stern“ wird am 2. Juli „König Dedede & Panzer-Stern“ folgen. Die heute neu angekündigten Figuren haben noch keinen Termin. Das gilt auch für „Koch Kawasaki + Hopp-Stern“ – bereits erhältlich sind „Kirby + Warp-Stern“ und „Waddle-Dee-Assistent + Flügel-Stern“.

Die beiden neuen Figuren:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo