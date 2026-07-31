Gerüchte um LEGO PlayStation verdichten sich – und werden von „Astro Bot“-Set begleitet

Bereits im März machten Gerüchte über ein offizielles LEGO-Set zur ersten PlayStation die Runde. Seitdem blieb es allerdings ruhig. Nun gibt es neue Informationen – und diese dürften nicht nur PlayStation-Fans freuen. Denn neben einem möglichen Erscheinungstermin verdichten sich auch die Hinweise auf ein lange diskutiertes Astro-Bot-Set.

Start wohl im Oktober – Astro Bot als Bonus?

Laut dem bekannten LEGO-Leaker BrickTap (via VGC) soll das LEGO-PlayStation-Set am 1. Oktober erscheinen. Bereits zuvor hatte Insider Lego Minecraft Goat, der in der Vergangenheit mehrfach mit korrekten Vorabinformationen zu LEGO-Sets auffiel, berichtet, dass das Modell 1.911 Teile umfassen und 159,99 Euro kosten soll. Enthalten sein sollen mindestens die originale PlayStation-Konsole sowie ein passender Controller.

Neu ist jetzt die Information, dass LEGO zum Verkaufsstart eine GWP-Aktion („Gift with Purchase“) planen soll. Käufer, die das Set direkt über den offiziellen LEGO-Shop erwerben, sollen demnach für begrenzte Zeit ein exklusives Astro-Bot-Set als Gratiszugabe erhalten. Gerüchte über ein solches Set kursieren bereits seit Längerem, nun scheint sich dessen Existenz weiter zu erhärten.

Exklusive Zugaben oft schnell vergriffen

LEGO bietet solche Gift-with-Purchase-Sets regelmäßig zum Start größerer Modelle an. Sie werden in der Regel nicht separat verkauft und sind nur für kurze Zeit beziehungsweise solange der Vorrat reicht erhältlich.

Dass diese exklusiven Beigaben bei Sammlern begehrt sind, zeigte zuletzt die Kanto-Orden-Sammlung, die als Bonus zum LEGO-Pokémon-Set mit Glurak, Bisaflor und Turtok erhältlich war. Kurz nach dem Verkaufsstart tauchten zahlreiche Exemplare auf eBay auf – teilweise zu absurden Preisen.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, wäre die LEGO-PlayStation bereits die nächste große Videospielkonsole, die LEGO als detailgetreues Modell umsetzt. Zuvor erschienen bereits Sets zur NES, Atari 2600 und zum Game Boy. Zudem brachte LEGO zuletzt auch eine kleinere Nachbildung des Sega Mega Drive auf den Markt.

via VGC, Bildmaterial: LEGO