Gamescom geht wohl leer aus: Insider nennt Zeitraum für ersten Trailer zu Ocarina of Time

Eigentlich schien die Wartezeit auf neue Informationen zum „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time fast vorbei zu sein. Ein kurzzeitig aufgetauchter GameStop-Eintrag deutete darauf hin, dass Vorbestellungen bereits Anfang August starten könnten.

Kurz darauf bremste jedoch der häufig treffsichere Insider Nate the Hate die Erwartungen und erklärte, dass es sich dabei lediglich um eine Verwechslung mit Beast of Reincarnation gehandelt habe. Seit der offiziellen Ankündigung müssen sich die Fans demnach wohl noch etwas länger gedulden.

Dafür meldet sich nun ein anderer bekannter Nintendo-Insider mit neuen Informationen zu Wort. Vor zwei Tagen hatte sich der Insider noch damit geschmückt, aus gutem Grunde nichts zum GameStop-Listung gesagt zu haben. Jetzt hat er aber doch etwas zu mitzuteilen.

Gameplay-Trailer angeblich für September geplant

Der spanische Leaker Nash Weedle, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Informationen zu Nintendo-Projekten veröffentlicht hat, sprach im seinen Podcast (via CBR) über den nächsten Schritt für das Remake. Seinen Angaben zufolge plant Nintendo den ersten Gameplay-Trailer für September.

Bis dahin soll es laut seiner Aussage keine weiteren offiziellen Informationen zum Spiel geben. Außerdem behauptet Weedle, dass BesucherInnen der Tokyo Game Show später im September sogar eine spielbare Demo ausprobieren könnten. Eine Bestätigung seitens Nintendo gibt es dafür bislang allerdings nicht.

Sollten diese Angaben stimmen, würden wir von der Neuauflage zu Zelda: Ocarina of Time im Umkehrschluss nichts bei der diesjährigen Gamescom sehen. Nintendo hat die Teilnahme an der Messe in diesem Jahr schon ungewohnt früh bestätigt, bisher aber kein Line-up geteilt.

Weiterhin nur Gerüchte

Wie bei allen Leaks gilt auch diesmal: Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Nintendo selbst hat außer dem ersten Ankündigungstrailer im Juni noch keine weiteren Informationen zum Remake veröffentlicht.

Zuletzt sorgten bereits mehrere Gerüchte für Schlagzeilen. So tauchte bei Play-Asia kurzzeitig ein möglicher Preis von 59,99 US-Dollar auf. Wenig später folgte der wohl inzwischen widerlegte GameStop-Eintrag, der auf einen Vorbestellungsstart Anfang August hindeutete.

Ob Nash Weedle mit seiner Einschätzung richtig liegt, dürfte sich spätestens Anfang September zeigen. Bis dahin heißt es für Zelda-Fans weiterhin: abwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo