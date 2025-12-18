Geschenke-Guide für Gamer – 2025: Die schönsten Ideen zu Weihnachten

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir heißen euch erneut herzlich willkommen zu unserem ganz besonderen Geschenke-Guide zu Weihnachten. Hier dreht sich alles um das, was wir lieben: Gaming!

Ob ihr Inspiration für eure Liebsten sucht oder euch selbst eine Freude machen möchtet – unser Guide steht euch zur Seite. Eins ist sicher: Die Feiertage kommen schneller, als man denkt, und wer frühzeitig plant, spart sich den Last-Minute-Stress.

Ideen statt Einheitsbrei

Besonders bei Geschenken für andere kann es knifflig sein, die richtige Wahl zu treffen. Und es muss nicht immer der altbekannte Gutschein sein. Unser Geschenke-Guide macht euch nicht nur konkrete Vorschläge, sondern gibt auch zahlreiche Denkanstöße – egal ob für den Partner, die beste Freundin oder die kleinen Nachwuchs-Gamer.

Was kann man Gamern zu Weihnachten schenken?

Ein Gaming-Adventskalender

Okay Leute, es geht einigermaßen offensichtlich los. Aber hier drängt besonders die Zeit, denn einen Adventskalender kann man am 24. Dezember natürlich nicht mehr gebrauchen. Den solltet ihr freilich vorzugsweise noch im November kaufen und ggf. verschenken. Und zwar mal einen anderen als die, die immer bei Kaufland und Lidl ausliegen. Ein Adventskalender mit Gaming-Bezug!

Für Kids, die nicht mehr Süßigkeiten bekommen sollen, als es zum Weihnachtsfest ohnehin schon gibt, eignen sich Mitmach- und Überraschungskalender. Im zeitlosen „Super Mario“-Kalender verstecken sich verschiedene Figuren und Accessoires. Media Markt und Amazon haben dedizierte Landing-Pages für Adventskalender!

Auch für sammelwütige Erwachsene bestens geeignet: Der Festtagskalender zu Pokémon-Sammelkartenspiel! Den beliebten PlayStation-Adventskalender gibt es auch in diesem Jahr wieder, allerdings nur im teilnehmenden Einzelhandel und nicht online.

Mutmaßlich nicht mit AAA-Games bestückt, aber mal was ganz anderes: Ein Adventskalender für Nintendo Switch. Der Kalender bietet 25 Mini-Spiele – qualitativ können die Erwachsene wahrscheinlich nicht hinterm Kamin hervorlocken. Aber vielleicht ist das etwas für die Kleinsten. Eine große Auswahl an Adventskalendern hat auch Media Markt: Über 100 verschiedene Adventskalender findet ihr hier in der Übersicht. Von LEGO, über Minecraft und Harry Potter, bis Funko und den Hot Wheels.

Gaming-Ausrüstung von Secretlab

Von obligarotisch gehen wir direkt mal zu kostenintensiv. Nicht günstig, aber gut. Secretlab ist euch sicher ein Begriff, wenn ihr euch auch nur ansatzweise mal mit Gaming-Stühlen und -Tischen beschäftigt habt. Und wenn ihr denkt, euer IKEA-Bürostuhl ist auch ganz nett, dann habt ihr noch nicht auf einem TITAN Evo gesessen. Der ist deutlich netter, wenn auch ein bisschen teurer.

Glücklicherweise feiert Secretlab pünktlich zur Weihnachtszeit den „Black Friday“-Sale, und zwar nicht nur am Black Friday und Cyber Monday, sondern bis zum 29. November 2025. Im Angebotszeitraum gibt es bis zu 139 Euro Rabatt auf den Schreibtisch MAGNUS Pro und bis zu 100 Euro Rabatt auf den Gaming-Stuhl TITAN Evo. Dazu gibt es kostenlosen Versand nach Deutschland, Österreich und die Schweiz und Extra-Rabatte für erreichte Mindestbestellwerte.

Inzwischen gibt es Secretlab-Stühle und -Schreitische mit diversen coolen Brandings wie Final Fantasy XIV, Cyberpunk 2077, Naruto Shippuden oder Genshin Impact. Dank der MAGPAD-Technologie könnt ihr euren MAGNUS Pro sogar später umgestalten. Schaut mal durch!

Gesellschafts- und Brettspiele mit Gaming-Bezug

Brettspiele sind ebenso wie Schallplatten wieder im Kommen. Besonders zu Weihnachten und an den folgenden Feier- und Urlaubstagen wird in vielen Familien traditionell mal wieder das gute alte Brettspiel herausgeholt. Und natürlich gibt es auch einige Brett- und Gesellschaftsspiele mit Bezug zu Videospielen.

Eines der prominentesten Brettspiele, nämlich Monopoly, gibt es inzwischen in diversen Gaming-Ausführungen. Allen voran natürlich das Super-Mario-Monopoly! Wer es etwas „erwachsener“ mag, greift zum Resident-Evil-Brettspiel, das es allerdings nur noch auf dem Zweitmarkt gibt. Huuu! In diesem Jahr hat Sony außerdem ein Brettspiel zum 30. Geburtstag von PlayStation veröffentlicht, das ihr bei PlayStation Direct noch bestellen könnt.

Im Square Enix Store findet ihr außerdem Chocobo’s Dungeon: The Board Game, Kartenspiele zu Final Fantasy und, ganz neu: Moogle Bounty Mayhem, ein Brettspiel basierend auf Final Fantasy XII! Ein neues Set an NieR-Karten ist dort schon vorbestellbar.

Auch eine feine Idee: Die Pokémon-Kampfakademie, Ausgabe 2024. Nicht wirklich ein Brettspiel, eher ein Pokémon-Sammelkartenspiel auf einem Brett. Damit lernt ihr spielend leicht die Grundregeln des Sammelkartenspiels und seid bereit für Folgekämpfe!

Gaming-Musik auf Vinyl

Schallplatten sind nach wie vor voll im Trend – und das schon seit Jahren! Wusstet ihr, dass die Musikindustrie bereits 2020 mit Vinyl mehr Umsatz erzielt hat als mit CDs? Das war zuvor zuletzt 1986 der Fall. Ein beeindruckendes Comeback, oder? Wenn der oder die Beschenkte also einen Schallplattenspieler besitzt und Videospiele liebt, dann könntet ihr hiermit ins Schwarze treffen.

Videospiel-Soundtracks sind inzwischen wahre Kunstwerke und viele dieser fantastischen Kompositionen gibt es inzwischen auf Vinyl. Die Platten kommen oft in wundervollen Designs daher und sind nicht selten mit liebevollen Extras ausgestattet. Einfach euer Lieblingsspiel mit „Vinyl“ kombinieren, und ihr werdet garantiert fündig.

Das Beste: Ihr müsst längst nicht mehr teuer in den USA oder Großbritannien bestellen, um an solche Schmuckstücke zu kommen. Mit Black Screen Records gibt es ein Label direkt in Köln, das sich auf Spiele-Soundtracks auf Vinyl spezialisiert hat. Die Kölner arbeiten mittlerweile sogar als Vertriebspartner für Größen wie Nintendo, Mondo oder iam8bit – ein echter Glücksgriff! Hier habt ihr eine kleine, bunte Auswahl für den Einstieg:

Tickets für Videospielmusikkonzerte

Videospielmusik wird immer aufwendiger und taugt immer häufiger dazu, auch für sich selbst zu stehen. Neben Soundtracks zu Games sind inzwischen Videospielmusikkonzerte etabliert, die auf allen Kontinenten ganze Konzertsäle füllen.

In diesem Jahr gab es aufregende Videospielmusikkonzerte zu One Piece, Stardew Valley, The Witcher, Elden Ring, Clair Obscur: Expedition 33 und vielen weiteren Games. Der Ausblick auf das kommende Jahr gestaltet sich aktuell noch überschaubar.

Die „Symphony of Seasons“-Tour zu Stardew Valley kehrt im Januar und Februar 2026 aber schon mal zurück. Karten gibt’s noch bei Eventim. Hoffentlich gibt es noch weitere Konzerte. Wir hoffen natürlich auch, dass die bisher nur in Frankreich stattgefundenen „Clair Obscur“-Konzerte nach Deutschland schwappen!

Ebenfalls inzwischen gesichert: Der Hexer geht 2026 noch einmal auf Tour. Die „The Witcher“-Konzertreihe findet 2026 auch an vier deutschen Standorten statt. Der Vorverkauf findet ab dem 19. November, um 10 Uhr deutscher Zeit statt. Bei Eventim und Reservix werdet ihr fündig. Diesmal werden Berlin, Nürnberg, Düsseldorf und Frankfurt bedient. Auch nach Wien oder Zürich könntet ihr reisen.

Ende November kündigte Hoyoverse außerdem die HoyoFair Concerts 2026 an. Nach einer Reihe von kleineren Konzerten geht Hoyoverse jetzt mit einer großen Konzerttour auf Weltreise. Unter den sechs Städten weltweit ist dabei auch Berlin. Am 26. November um 11 Uhr beginnt exklusive der Vorverkauf bei Eventim. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 28. November.

Eine Handelsversion, die es in Europa nicht gibt

Das hier ist ein wirklich besonderes Geschenk und mein persönlicher Favorit. Allerdings braucht es ein bisschen Fachwissen, weshalb es sich perfekt als Geschenk eignet, das ihr euch selbst machen könnt. Es passiert immer wieder, dass Spiele in Europa nur digital veröffentlicht werden – ein echtes Ärgernis für Sammler.

In Japan und anderen asiatischen Ländern hingegen erscheinen viele Spiele exklusiv in physischer Form. Dank Globalisierung und dem mittlerweile aufgehobenen Region-Lock bei Konsolen ist das jedoch kein großes Hindernis mehr. Viele dieser Veröffentlichungen bieten nämlich auch englische und mitunter sogar deutsche Lokalisierungen.

Bequem bestellen könnt ihr inzwischen bei Play-Asia, wo auf Wunsch auch gleich die Einfuhrumsatzsteuer berechnet wird. Somit landen eure Sendungen nicht beim Zoll, wenn eure Bestellung nicht teurer als 150 Euro ist. Aktuell bezahlt ihr keine Versandkosten auf ausgewählte Produkte, wenn eure Bestellung einen Warenwert von über 80 US-Dollar hat.

Der Klassiker aus 2022 ist immer noch aktuell: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition bietet sogar deutcshe Texte. Kann man auch haben: Legend of Mana Remastered auf Cartridge, das bei uns nur digital erschienen ist. Weitere Beispiele sind Like a Dragon Gaiden und Ace Attorney Trilogy, sogar mit deutschen Texten. Eine Übersicht der physischen Asia-English-Veröffentlichungen findet ihr bei Play-Asia.

Einige aktuellere Beispiele:

Gaming-Shirts von UNIQLO

In den letzten beiden Jahren hat UNIQLO auf dem westlichen Markt einen großen Fußabdruck hinterlassen. Das japanische Mode-Label ist bekannt für legere Mode, die günstig und hochwertig ist. Besondere Aufmerksamkeit in unseren Gefilden (und vor allem in unserer Bubble) hat sich UNIQLO mit den UT-Kollektionen verdient.

Diese UT-Kollektionen widmen sich thematisch nicht nur Gaming, sondern auch Musik, Fotografie, Kunst, Design und Filmen. Dabei werden verschiedenste Marken von populären Illustratoren interpretiert und ihre Motive auf Shirts gedruckt, die nur eine Zeit lang erhältlich sind.

Das Konzept geht auf. Unter anderem widmete UNIQLO bisher Pokémon, Final Fantasy, Super Mario, Zelda und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Die Designs bestechen dabei jeweils durch interessante Motive, mal subtil, mal deutlich. Das Problem: Die Kollektionen sind immer nur zeitlich befristet erhältlich und schnell ausverkauft.

Aktuell gibt es noch Restposten zu DANDADAN, Chainsaw Man, den Peanuts oder auch One Piece und Demon Slayer. In diesem Jahr erscheinen noch Kollektionen zu Zoomania und von Yu Nagaba. Im Januar gibt es eine brandneue Tamagotchi-Kollektion, aber dann ist Weihnachten bekanntlich schon vorbei. Einfach mal durchstöbern, vielleicht findet ihr ja doch noch etwas!

Kunstvolle Erinnerungen in Buchform

Artbooks bleiben auch 2025 bei Gamern beliebt, obwohl sie oft teuer sind, nicht spielbar und meist wenig platzsparend im Regal stehen. Doch ihr Inhalt fasziniert: Es ist immer wieder ein Vergnügen, durch das Artbook seines Lieblingsspiels zu blättern und die detailreichen Illustrationen zu genießen.

Viele Gamer teilen das gleiche Dilemma: Artbooks landen oft auf der Wunschliste, aber der Kauf fällt schwer. Dann doch lieber ein neues Game. Damit sind sie die idealen Geschenke für Gaming-Fans – vorausgesetzt, man kennt das Lieblingsspiel der beschenkten Person.

Der künstlerische place to be in diesem Jahr: Clair Obscur. Die Franzosen legen auch ein Artbook nach, das zwar zunächst nur auf Französisch erscheint, aber bei Artbooks gibt es keine besonders hohe Sprachhürde. Das Artbook zu Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 5. Dezember – passen!

Ein weiteres Highlight aus diesem Jahr und bereits verfügbar: Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective. Es ist übrigens das erste Artbook der ansonsten auf Lösungsbücher spezialisierten Experten von Piggyback. Erscheint leider erst im kommenden Jahr, ist abe rmehr als ein Artbook: LOGOS: The World of Final Fantasy XVI. Die Bibel, auf der Final Fantasy XVI buchstäblich basiert.

Wenn ihr ein richtiges Highlight für Nintendo-Fans sucht, dann sucht nach „Nintendo Museum Official Book Vol. 1“ – ist nur im japanischen Nintendo Museum erhältlich und demzufolge ein Ebay- und Importkandidat. Viel Glück! Wenn es ein bisschen unkomplizierter sein darf: Rosalinas Bilderbuch ist eine physische Auflage des gleichnamigen Buchs aus Super Mario Galaxy und bei Amazon bestellbar.

Figuren in allen Farben und Formen

Okay, Figuren – das ist euch vielleicht auch schon selber eingefallen. Aber der Vollständigkeit halber sollen sie hier natürlich nicht fehlen. Es gibt Figuren zu eigentlich jedem Videospiel, besonders viele natürlich zu den populären Games und Serien. Und zwar in allen Farben und Formen!

Schön ist, dass es durchaus auch sehr preiswerte, aber dennoch sehenswerte Figuren gibt. Aber auch hier gibt es Geschmacksfragen. In diese Kategorie fallen wohl auf jeden Fall die Funkos. Ich finde aber, es gibt da trotzdem ein paar echt süße.

Darüber hinaus gibt es auch etwas teurere Marken. Zu denen zählen zum Beispiel die grandiosen Nendoroid-Figuren, die hier auch explizit Erwähnung finden sollten. Diese Figuren in Chibi-Optik sind klein, süß und kommen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und Items. Eine große Auswahl an Funkos und Nendoroid-Figuren findet ihr bei Tsoto!

Sehr putzig ist auch die Adorable-Arts-Serie von Square Enix. Hier verewigt man legendäre Final-Fantasy-Charaktere in einer Art Chibi-Form. Inzwischen gibt es unter anderem Cloud, Sephiroth, Zack sowie Tifa und Aerith! Im November erscheinen Zidane Tribal und Vivi Ornitier. Auch hier ist Tsoto gute Anlaufstelle.

Lesestoff für die Leseratten unter den Videospielfans

Schon wieder Bücher?! Die klassischen Kategorien haben wir schon abgedeckt. Artbooks sind die offensichtlichsten Geschenkideen für Gamer in Buchform zu Videospielen. Retro-Bücher sind … immer cool. Kochbücher? Klar. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Bücher, die in keine dieser Kategorien passen. Da wären zum Beispiel die Romane.

Einerseits basieren viele Videospiele auf Romanen und Erzählungen. Zum Beispiel die Reihe The Witcher. Andererseits erzählen viele Romane die Geschichte von Videospielen auch weiter. Die Final-Fantasy-VII-Reihe ist inzwischen um einige Romane angereichert. „Der Blick nach vorn“ gibt es schon lange, neu hinzugekommen ist eine deutschsprachig lokalisierte Version von „The Kids Are Alright“. Panini hat beide Bücher in einem Sammelschuber veröffentlicht! Ihr bekommt den Schuber bei Amazon.

Altraverse hat schon 2023 außerdem NieR:Automata – Lange Geschichten, YoRHa Jungen und Kurze Geschichten auf Deutsch veröffentlicht. Die drei Light-Novel-Bände aus dem NieR-Universum wurden zwischen 2017 und 2018 in Japan veröffentlicht und von Jun Eishima geschrieben, basierend auf der Original-Story von Yoko Taro.

Andere Bücher wie The Strange Works of Taro Yoko: From Drakengard To NieR: Automata oder The Works of Hayao Miyazaki widmen sich den Köpfen hinter Videospielen, Firmen oder Anime. Seit etwa einem Jahr ist übrigens „Iwata Asks“ auch deutschsprachig erschienen! Es gibt aber auch klassische Comics wie jenen, der die Geschichte von Life is Strange weitererzählt. Ein echter Hingucker ist auch Die Ghibliothek. Gerade frisch angekündigt, aber erstmal nur für Japan: Final Fantasy VII Rebirth – Dear Destiny.

Gestolpert bin ich aber auch über andere, sehr interessante Bücher, die wiederum komplett anders sind. Da wäre zum Beispiel noch der Bildband Miniature Final Fantasy von Tatsuya Tanaka. Tatsuya Tanaka ist Miniatur-Künstler und macht aus Alltagsgegenständen kleine Kunstwerke – grandios! Und in diesem Bildband widmet er sich Final Fantasy. Ihr werdet überrascht sein. Oder auch FF DOT: The Pixel Art of Final Fantasy, das sich der Pixelkunst der Serie widmet.

„Was macht uns zu Menschen? Diese existenzielle Frage durchzieht The Last of Us, eines der prägendsten Videospiele unserer Zeit“, erklärt der Klappentext zu The Last of Us – Auf der Suche nach Menschlichkeit. Das Buch ist seit diesem Jahr über Look Behind You auf Deutsch erhältlich, ihr könnt es bei Amazon bestellen.

Exklusives aus dem Nintendo Store

Der Nintendo Store ist in den letzten Jahren kräftig auf dem Vormarsch. Nicht nur, dass Nintendo inzwischen regelmäßig mit exklusiven Vorbestellerboni für Games lockt. Es gibt auch diverses Merchandise im Nintendo Store.

Seit dem 17. November und bis ins neue Jahr hinein feiert der Nintendo Store „Black Friday & Happy Holiyday“-Angebote. Es gibt bis zu 70 Euro Ersparnis auf „Switch 2“-Bundles und 30 Prozent auf LEGO-Sets, Gaming-Zubehör, Games und Merchandise wie den süßen „Krog mit Rucksack“-Plüschi.

Besonders interessant sind darüber hinaus die Produkte aus dem virtuellen Pop-up-Store. Die gibt es nämlich normalerweise nur in den japanischen Nintendo Stores! Putzige Pikmin-Stoffanhänger, viele exklusive T-Shirts, ein Zelda-Rubinbeutel oder eine Fleece-Jacke zu Donkey Kong winken zum Beispiel.

Auch andere Japan-exklusive Produkte gibt es inzwischen im Nintendo Store. Re-Ment lizenziert seit Jahren bekannte Marken und packt deren Maskottchen auf kleinen 3D-Szenen in Kugeln oder andere durchsichtige Behälter. Es gibt Kollektionen zu Kirby, Pokémon, Shinchan und seit 2023 auch zu Pikmin. Im deutschen Nintendo Store könnt ihr die kleinen Minifiguren jetzt bestellen!

LEGO ist die alte Liebe vieler Gamer. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Geschenke-Guide für Gamer erinnern. Damals habe ich Nintendo-LEGO hinterhergetrauert. Die perfekte Kombination, aber damals gab es tatsächlich kein offizielles Nintendo-LEGO.

Längst Geschichte – Nintendo und LEGO, das gehört inzwischen zusammen. Nach Super Mario und Animal Crossing gibt es inzwischen sogar ein riesiges LEGO-Set zu The Legend of Zelda und im Januar 2025 folgte sogar LEGO zu Mario Kart. Im Jahresverlauf haben uns LEGO und Nintendo sogar den Game Boy aus LEGO spendiert, den ihr aktuell sogar mit 20 Prozent Rabatt bei Amazon bekommt!

Das Ende der „Nintendo“-Fahnenstange bei LEGO ist noch lange nicht erreicht, wie aktuelle Ankündigungen beweisen. 2026 wird uns ein weiteres Zelda-Set erwarten, wahrscheinlich mit Bösewicht Ganondorf. Außerdem feiert das Pokémon-LEGO endlich sein Debüt. Das präsentieren wir euch dann im Geschenke-Guide 2026!

Darüber hinaus gibt es aber auch noch mehr Videospiel-affines LEGO und das liegt vor allem auch daran, dass Videospiele viele Schnittmengen mit anderen Medien haben. Star Wars, Batman, Spider-Man und Co. sind nur einige der Mega-Marken, die sowohl bei LEGO als auch in der Videospielwelt zu Hause sind. Mit Overwatch und Minecraft haben aber auch zwei waschechte Videospielmarken den Weg zu LEGO gefunden.

Weihnachts-Sweater: von cool bis ugly

Okay, zugegeben: Für die berühmt-berüchtigten Weihnachts-Sweater muss man schon eine gewisse Vorliebe haben. Die oftmals übertrieben bunten und manchmal auch erzwungen weihnachtlichen Motive gefallen bestimmt nicht jedem. Aber es gibt Leute, die finden die Dinger wirklich cool.

Manchen einigermaßen tragbaren Weihnachts-Sweatern sagt man nach, dass sie so hässlich sind, dass sie schon wieder cool sind. Liegt alles im Auge des Betrachters. Wenn ihr euch sicher seid, dass der oder die zu Beschenkende auf so etwas steht, dann habt ihr natürlich ein cooles Geschenk. Aber am besten, ihr schenkt euch die Teile selber.

Längst gibt es jedenfalls zu nahezu allen bekannten Marken diese Christmas-Sweater. Einige Merch-Shops haben sich auf diese Sweater spezialisiert und bieten auch in diesem Jahr wieder eine eigene Kategorie dafür an. Da ist der EMP-Store nach wie vor eine gute Anlaufstelle. Da gibt es eine schöne Auswahl schrecklicher Sweater. Der Pikachu-Pullover ist fast noch tragbar.

Eine riesige Auswahl an Ugly-Sweatern findet ihr auch bei Amazon. Dort auch noch mit richtig Unfunny-Sprüchen wie „Ho, Ho, Hol mir mal ein Gin Tonic“, „Tech-Support – I’m here to delete your cookies“ oder „Merry Drunk I’m Christmas“. Puh. In diesem Jahr auch dazugekommen: „Make Christmas Great Again“. Ho, ho, ho. Na ja.

Lecker-schmecker: Games zum Essen

Gehen wir zu etwas ansehnlicherem über: Essen. Games zocken muss sein, aber Essen und Trinken muss bekanntlich auch sein. Und es etliche Schnittstellen dieser beiden Welten! Das Essen in Videospielen wird immer realistischer und so wundert es kaum, dass es inzwischen auch Kochbücher zu Videospielen gibt. Und die Auswahl ist inzwischen riesig!

Es gibt ein offizielles Kochbuch mit Rezepten aus Himmelsrand und Morrowind – ja, Elder Scrolls! Inzwischen Evergreens: Das Pokémon-Kochbuch zu Süßigkeiten und das Zelda-Kochbuch. Das Buch ist deutschsprachig und lockt mit 50 Rezepten für alle Geschmäcker. Edelwild-Reis? Gefüllter Dorfkürbis? Nusskuchen nach Orni-Art? Na klar. Und auch Herzchensuppe sowie marinierter Fisch.

Ob ihr von den „verstrahlten Nahrungsmitteln“ aus dem Fallout-Kochbuch satt werdet, wird sich zeigen müssen. Das Gothic-Kochbuch soll dabei helfen, euch auf das Gothic Remake vorzubereiten. Erst im letzten Jahr ist das Kochbuch zu Stardew Valley erschienen. In diesem Jahr neu in der Kochbuch-Bibliothek: Das Persona-Kochbuch! Und ob es ein Kochbuch zu Animal Crossing gibt? Na klar.

Dezente oder weniger dezente Einrichtungsgegenstände

Wer ein Hobby intensiv ausübt oder lebt, bei dem zeichnet sich das in der Regel oft auch in der Wohnungseinrichtung ab. Auf Wandtattoos verzichten wir mal großzügig – falls ihr sie doch mögt, werdet ihr sicher auch selbstständig fündig. Aber es gibt noch viele andere Dinge und gute Ideen!

Sei es eine dekorative Halterung für eure Mobiltelefone oder Controller. Der „Cable Guy“ ist hier eine beliebte Marke. Es gibt zum Beispiel Cable Guys von Banjo-Kazooie oder Mega Man. Neu seit diesem Jahr: Der „Astro Bot“-Cable Guy! Die Cable Guys verfügen dabei oft auch über ein Ladegerät und einen Micro-USB-Anschluss zum Laden eurer Telefone. Sucht einfach danach, es gibt fast alles.

Oder wie wäre es mit einer schicken Tisch-Lampe in Form des Fragezeichenblocks aus Super Mario? Oder in Form der ikonischen PlayStation-Zeichen? Oder Poster. Poster sind auch einfach immer gut. Eine Auswahl von dezenten, kunstvollen bis hin zu regelrecht aufdringlichen Postern findet ihr bei EMP. Alle lizenziert und ziemlich günstig.

So zeigt ihr Besuchern eurer Wohnung, was ihr mögt. Natürlich gibt es da dezente und weniger dezente Möglichkeiten, das kommt ganz auf den Geschmack an. Ich persönlich mag die dezente Variante, bei der der Gaming-Bezug nicht sofort deutlich wird, vielleicht sogar nur Kennern vorbehalten bleibt. Nachfolgend seht ihr eine Auswahl an lizenzierten Postern, wie es sie im Shop von EMP gibt.

Geschenkideen für Gamer: Retro-Bücher, weil retro geht immer

Fast alle leidenschaftlichen Gamer sind auf die eine oder andere Weise auch Retro-Fans. Schließlich sind viele mit Videospielen aufgewachsen, sei es mit dem Game Boy, der Dreamcast oder der PlayStation 2. Diese „guten alten Zeiten“ wecken bei vielen schöne Erinnerungen.

Und wo Erinnerungen lebendig bleiben, gibt es oft Bücher. Auch im Bereich Retro-Gaming gibt es eine Vielzahl lesenswerter Werke, die inhaltlich sehr vielfältig sind. Neben klassischen Sachbüchern finden sich auch beeindruckende Bildbände.

Hier eine kleine Auswahl, die als Inspiration für Geschenke für Gamer dienen kann. Immer einen Tipp wert: Das SNES Pixel Book von Robert Bannert. Inzwischen gibt es weitere Varianten der Pixelbücher, die ihr bei Elektrospieler kaufen könnt.

Andere Bücher beleuchten die Geschichte von Videospiele, hier sei The Ultimate History of Video Games von Steven L. Kent und ganz besonders das deutschsprachig übersetzte Game Boy von David Sheff empfohlen. Ein echter Evergreen. Eine beeindruckende Sammlung an Enzyklopädien hat Chris Scullion inzwischen erschaffen. Vom N64 und Mega Drive, bis zum Dreamcast, NES und SNES.

Geschenkideen für Gamer: Kuscheltiere

Kuscheltiere sind nicht nur süß, sondern auch dekorativ – allerdings sollte der oder die Beschenkte eine gewisse Vorliebe dafür mitbringen. Wenn es sich nicht um ein Kind handelt, lohnt sich ein Blick in die Wohnung: Sind bereits Kuscheltiere vorhanden? Andernfalls könnte das Geschenk schnell im Schrank verschwinden.

Wenn ihr euch für ein Kuscheltier entscheidet, habt ihr eine breite Auswahl. Zu vielen populären Franchises gehören Kuscheltiere fest zum Merchandise-Pool, besonders natürlich bei Marken, die ohnehin Kinder ansprechen.

Dazu zählen vor allem Nintendo-Games. Nintendo-Plüsch gibt es in allen Farben und Formen, beispielsweise Bullet Bill. War zum Launch der Hit und ist immer noch verfügbar und witzig: Der Elefanten-Plüsch aus Super Mario Bros. Wonder.

Wie immer gilt: Der Blick nach Japan offenbart die bunteste Auswahl. Eine schöne Zusammenstellung aktueller Plüschtiere aus Japan, auch hier wie in vielen Dingen der place to be, findet ihr hier bei Play-Asia und Meccha-Japan! Ziemlich gefährlich für eure Geldbörse: der in diesem Jahr eröffnete deutsche Online-Store des Pokémon Centers.

Geschenke für Gamer: Exklusives Merchandise

Der Begriff „exklusiv“ wird im Zusammenhang mit „Merchandise“ zwar oft überstrapaziert, doch es gibt tatsächlich Produkte, die diesem Label gerecht werden. Hochwertiges, limitiertes Merchandise hebt sich nicht nur durch seine Qualität, sondern oft auch durch seinen stolzen Preis von der Masse ab. Auch deshalb ist es etwas Besonderes – ein echtes Highlight, das nicht in jeder Fan-Sammlung zu finden ist und die Wohnung mit einem Hauch von Einzigartigkeit schmückt.

Da sind beispielsweise die Figuren von First 4 Figures oder Prime 1 Studio. Schon die standardmäßigen Serien dieser Hersteller sind sehr teuer, aber auch sehr hochwertig. Die „Masterline“-Linie von Prime 1 Studio setzt aber noch eins drauf.

Eine Masterline-Figur zu 2B aus NieR: Automata im 1/3-Maßstab schlug mit über 2.000 Euro zu Buche. Für die Figur von Jin Sakai aus Ghost of Tsushima im 1/4-Maßstab musste man gut 1.300 Euro hinblättern. Kürzlich wurden Masterline-Figuren zu Sephiroth, Cloud und Zack angekündigt. Eins ist klar: Das ist natürlich nichts für das normale Portemonnaie.

Es gibt aber auch nobles und seltenes Merchandise, das nicht so teuer ist. In diesem Jahr sorgten die Gachapon-Anhänger von Nintendo für Aufsehen, die es in Japan nur im Nintendo Store gibt. Bei Meccha-Japan könnt ihr einen nicht ganz günstigen Import bemühen. Überhaupt ist Meccha-Japan eure Anlaufstelle für verrücktes, Japan-exklusives Merchandise. Wie beispielsweise den PokéBall PokéPat, quasi ein Pokémon-Tamagotchi!

