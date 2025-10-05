Auf dieses Buch sind Nintendo-Sammler heiß, aber es gibt leider einen Haken

Nintendo scheint derzeit eine Vorliebe für Bücher entwickelt zu haben. Nach Rosalinas Bilderbuch, das es seit Kurzem auch in physischer Form gibt, folgt nun eine weitere besondere Veröffentlichung: das „Nintendo Museum Official Book Vol. 1“ erscheint zum 40. Geburtstag von Super Mario.

Exklusiv im Museum erhältlich

Das Buch ist seit dem 2. Oktober 2025 direkt im Nintendo Museum in Kyoto erhältlich – genauer gesagt in der Art Gallery im ersten Ausstellungsgebäude. Der Preis liegt bei 1.650 Yen, was rund 10 Euro entspricht. Enthalten ist ein ausführlicher Guide durch das Museum sowie einige besondere Beiträge rund um Super Mario und seine 40-jährige Geschichte.

Besonders spannend: Es gibt neben der japanischen auch eine englische Ausgabe – und die Bezeichnung „Vol. 1“ deutet bereits darauf hin, dass in Zukunft weitere Bände folgen könnten. Einziger Haken: Ohne Bekannte in Japan oder einen eigenen Trip nach Kyoto ist es aktuell ziemlich schwer, ein Exemplar zu ergattern. Eventuell lohnt es sich, Meccha-Japan im Auge zu behalten* – dort gibt es oft exklusive Produkte aus dem Museum.

Ein schönes Sammlerstück also, das sicherlich nicht nur für Besucher des Museums interessant sein dürfte. Sollte Nintendo in Zukunft auch internationale Bestellmöglichkeiten eröffnen, wäre die Nachfrage bestimmt groß. Würdest du dir das Buch importieren – oder wartest du lieber darauf, ob Nintendo es auch außerhalb Japans anbietet?

Vorder- und Rückseite des Buchs:

via Nintendo Life, Nintendo, Bildmaterial: Nintendo