Der limitierte PlayStation-Adventskalender ist jetzt erhältlich und hier bekommt ihr ihn

Langsam wird’s wieder festlich – und auch PlayStation bringt euch in Weihnachtsstimmung. Ab sofort ist der neue PlayStation-Adventskalender 2025 im Handel erhältlich. Der Kalender kommt dieses Jahr (wieder) im weihnachtlichen Astro-Bot-Design.

Für 50 Euro bekommt ihr zwei 25-Euro-Guthabencodes für den PlayStation Store, ein kleines Puzzle mit 96 Teilen, PlayStation Fun Facts, eine kleine digitale Überraschung und zusätzlich die Chance, bei einem Gewinnspiel abzuräumen. Insgesamt warten 1.111 Preise, die ab dem 12. Dezember 2025 über die offizielle Website des Kalenders verlost werden.

Nur solange der Vorrat reicht

Erhältlich ist der Kalender in begrenzter Stückzahl bei Media Markt, Saturn, Kaufland und Müller – also besser schnell zuschlagen, bevor er vergriffen ist. Online soll er laut PlayStation nicht erhältlich sein. Wer also ohnehin noch Guthaben für den PlayStation Store braucht, bekommt hier die wohl charmanteste Möglichkeit, sich selbst (oder jemand anderem) eine kleine Freude zu machen.

Bildmaterial: PlayStation Blog