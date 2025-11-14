Final Fantasy VII Rebirth bekommt eine „Erweiterung“ – aber nicht in Form eines DLC

Viele Fans der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII haben sich einen DLC zu Final Fantasy VII Rebirth gewünscht. Das war nicht abwegig, schließlich hat auch Final Fantasy VII Remake mit Yuffies Episode „INTERmission“ eine DLC-Erweiterung erhalten.

Doch Naoki Hamaguchi erteilten den DLC-Wünschen frühzeitig eine Absage, auch wenn man innerhalb des Teams ebenfalls den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet hatte. Grund: möglichst schnell den dritten Teil fertigstellen. Doch jetzt gibt es einen kleinen Trost für Fans des „Final Fantasy VII“-Universums.

Square Enix hat heute Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny angekündigt. Es handelt sich allerdings nicht um einen DLC, schon gar nicht ist „Dear Destiny“ spielbar. Vielmehr erwartet uns hier ein weiterer Roman von Kazushige Nojima, der sich vor allem um Tifa und Aerith dreht.

Kazushige Nojima ist nicht nur Szenario-Autor des Originalspiels, sondern schrieb auch Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts. Auf diesem Roman baut „Dear Destiny“ auf und gibt weitere Einblicke zu Tifa und Aerith, bevor sie der Gruppe beitraten, die wir im Spiel durch die „Final Fantasy VII“-Welt steuern. Auch Clouds Shinra-Vergangenheit findet Erwähnung.

Wird Dear Destiny lokalisiert?

„Dear Destiny“ erscheint am 30. Januar 2026 in Japan. Bisher ist das Buch nicht für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt, doch darauf dürfen Fans hoffen. Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts* wurde schließlich lokalisiert, die englischsprachige Fassung findet ihr bei Amazon.

Auf eine deutsche Version von Traces of Two Pasts warten wir bislang vergeblich. Diese Ehre wurde allerdings zuletzt Final Fantasy VII: The Kids Are Alright* zuteil. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt.

Das Cover zu Dear Destiny:

Bildmaterial: Square Enix