Clair Obscur geht ab Oktober auf Konzerttour und das sind die ersten Spielorte

Der musikalische Auftritt bei der Opening Night Live zu Gamescom 2025 war einer der wenigen Gänsehautmomente der Show. Die Musik von Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht weniger außergewöhnlich wie das Spiel selbst. Und jetzt geht es auf eine Reise durch die Konzertsäle!

Sandfall und Kepler haben die erste offizielle Konzerttour angekündigt. „Clair Obscur: Expedition 33 – A Painted Symphony“ tourt dabei schon im Oktober zunächst durch Heimatland Frankreich.

Am 25. Oktober wird die Premiere in Lyon stattfinden, am 28. und 29. Oktober gibt es zwei Konzerte in Paris und am 31. Oktober schließt die Reihe in Montpellier. Der Kartenverkauf beginnt morgen. Die Hoffnung auf einen Spielort in eurer Nähe ist begründet: „More regions to come in 2026“, teasert man.

Bis dahin dürft ihr euch weiterhin auf die Vinyl und CD zum Soundtrack freuen, die bei Black Screen Records in Deutschland schon vorbestellbar sind. Wo Creative Director Guillaume Broche seinen Komponisten gefunden hat, das erratet ihr wohl nicht.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive