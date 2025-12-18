Square Enix gewährt eine Kostprobe zu Midnight Jazz: Final Fantasy IX

Warum nicht mal wieder neues Merchandise zu Final Fantasy IX? Der Klassiker feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und irgendein hohes Tier bei Square Enix muss ziemlich großer Fan von Zidane und Co. sein.

Zu den unzähligen, bereits angekündigten Produkten* gesellt sich im kommenden Jahr das neue Midnight Jazz: Final Fantasy IX, wie wir seit einigen Wochen wissen. Das neue Arrangement-Album im Jazz-Style lässt die Musik von Final Fantasy IX einmal mehr hochleben.

Falls ihr euch unter Jazz-Arrangements nicht so recht etwas vorstellen könnt, gibt es jetzt Abhilfe in Form von Kostproben. In die neuen Arrangements „The Darkness of Eternity„, „Eternal Harvest“ und „Tantalus‘ Theme“ könnt ihr reinhören. Auf der offiziellen Website findet ihr jetzt auch eine Trackliste, zu der natürlich auch „Melodies of Life“ gehört.

Yuma Yamaguchi lässt seine Erfahrung bei den neuen Arrangements einfließen. Er hat zuletzt auch am Netflix-Film Bullet Train gearbeitet und ist für die Arbeit seiner Band RADWIMPS bekannt. Das neue Album wird im Februar 2026 in Japan erscheinen und kann bei Importhändlern bereits vorbestellt werden. Auch im Square Enix Store ist es schon gelistet, hier soll im März ausgeliefert werden.

Das umfangreiche Merchandise, das in den letzten Wochen zu Final Fantasy IX angekündigt wurde, könnt ihr hier nachvollziehen. Dazu gehört neben Figuren, Tassen und einer Vinyl auch ein Prequel-Bilderbuch, welches Square Enix im kommenden Jahr sogar lokalisieren wird.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix