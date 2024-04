UNIQLO bringt offizielle Kollektion zu Zelda: Tears of the Kingdom an den Start

Die japanische Modemarke UNIQLO legt mit der neuesten Gaming-Kollaboration nach. Unter anderem widmete man bisher Pokémon, Final Fantasy, Super Mario und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Ganz aktuell ist eine Kollektion zum 40. Geburtstag von Publisher Capcom.

Die neue Kollektion widmet sich Zelda: Tears of the Kingdom. Kaum zu glauben, aber das Spiel ist noch nicht einmal ein Jahr alt und spielt in den Marketing-Anstrengungen von Nintendo nach wie vor eine Rolle. Nintendo-Spiele haben bekanntlich Longseller-Qualität und so lohnt es sich, wenn Tears of the Kingdom im Bewusstsein bleibt.

UNIQLO feiert das Spiel jetzt mit sechs exklusiven und natürlich lizenzierten T-Shirts. Jedes der T-Shirts kostet 1.500 Yen, das sind etwa 10 US-Dollar. Wenn sich die Preise an der aktuellen Capcom-Kollektion orientieren, landen wir hier im Westen aber eher bei 19,90 Euro. Die meisten Kollektionen schaffen es auch zu uns, darauf hoffen wir natürlich auch diesmal.

Am 26. April 2024 geht die Kollektion zunächst in japanischen Stores an den Start. Die sechs Designs zeigen verschiedene Anspielungen auf Tears of the Kingdom, mal offensichtlich, mal etwas subtiler. Es gibt den ikonischen Moment, den wohl jeder gesehen hat, denn man sah ihn schon in einem Trailer: Link greift nach Zeldas Hand. Koroks, die Wegweiser und mehr seht ihr außerdem.

Wohin die Reise mit Zelda geht, werden wir wohl irgendwann erfahren. Aktuell ist kein neues Spiel angekündigt und die Nintendo-Nachfolgekonsole am Horizont. Tears of the Kingdom hat sich millionenfach verkauft, musste aber 2023 Hogwarts Legacy den Titel als „meistverkauftes Videospiel des Jahres“ überlassen. Dabei hätte es für Zelda besser laufen können: Schon vor der Veröffentlichung sei das Spiel eine Million Mal raubkopiert worden, schätzt Nintendo.

Bildmaterial: Nintendo