Ganondorf betritt (wohl) die LEGO-Bühne: Neues Zelda-Set wird 2026 an den Start gehen

Gestern hat Nintendo auf seinen Social-Media-Kanälen für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. In einem nur rund zehn Sekunden langen Clip sehen wir Link und Zelda im LEGO-Stil, begleitet von dramatischer Musik und der eindringlichen Frage: „Weißt du, wem du gegenüberstehst?!“

Sofort schossen die Spekulationen ins Kraut – und inzwischen scheint klar zu sein, was sich dahinter verbirgt: ein neues LEGO-Zelda-Set! Gerüchte dazu gab es übrigens schon länger. Laut StoneWars handelt es sich um das Set 77093, das im März 2026 erscheinen soll und wohl rund 1.000 Teile umfasst.

Ganondorf betritt (wohl) die LEGO-Bühne

Im Video ist ein dunkler Schatten mit zwei Zacken zu erkennen – für Fans sofort ein klarer Hinweis auf Ganondorf. Auch die flackernden Flammen, Blitze und Trümmerreste eines Turms erinnern stark an das Finale von Ocarina of Time im zerstörten Schloss Hyrule. Damit würde nach dem Deku-Baum-Set (77092) das zweite große LEGO-Zelda-Set erscheinen.

Neben Link ist im unscharfen Hintergrund auch eine Figur mit langen blonden Haaren und rosa Kleid zu erkennen. Ziemlich wahrscheinlich also: eine neue Version von Prinzessin Zelda. Im bisherigen Set trug sie noch ein blaues Oberteil (BOTW-Stil) – ein neues Design im Stil von Ocarina of Time wäre also naheliegend.

Ob LEGO diesmal auch Ganondorf als Minifigur beilegt, bleibt noch unbestätigt. Oder gibt es gar eine Ganondorf zum Zusammenbauen? Was denkt ihr – steht uns wirklich ein „Ocarina of Time“-Set bevor? Und welche Figuren wünscht ihr euch für das neue LEGO-Zelda-Set am meisten?

via StoneWars, Bildmaterial: LEGO