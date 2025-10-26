Das Buch, aus dem Final Fantasy XVI entsprang: Das ist die „Bibel“ von Kazutoyo Maehiro

In gleich zwei neuen Blogbeiträgen bespricht Koji Fox im Square Enix Blog das neue LOGOS: The World of Final Fantasy XVI, das jetzt bei Amazon* vorbestellbar ist. Das Buch soll auf 256 Seiten „die Geheimnisse von Valisthea und seiner Bewohner“ besprechen.

Wer glaubt, das Buch würde ein paar Hintergründe besprechen und vielleicht die Geschichten von Harpokrates sammeln, wird überrascht sein. Koji Fox erklärte im Interview, dass 90 Prozent der Geschichten, Einblicke und Materialien im Buch komplett neu seien.

Denn LOGOS basiert nicht auf Final Fantasy XVI, vielmehr ist es umgekehrt. Final Fantasy XVI basiert gewissermaßen auf LOGOS. „Zu Beginn der Entwicklung schuf [Creative Director] Kazutoyo Maehiro einen riesigen Schatz an Überlieferungen und Hintergrundgeschichten über Valisthea. Wir bezeichnen dies liebevoll als seine ‚Bibel‘. Vieles davon hat seinen Weg ins Spiel gefunden“, erklärt Koji Fox.

Es habe sich aber auch herausgestellt, dass vieles aus dieser Bibel „entweder nie verwendet wurde oder auf eine Weise, die im Spiel nicht sehr offensichtlich war.“ Das wollte man laut Koji Fox aufgreifen und ausarbeiten – „und es den Spielern auf eine Weise präsentieren, die auf ihren Erfahrungen mit Final Fantasy XVI aufbaut.“

„90 Prozent sind neue Inhalte“

Koji Fox nennt gleich einige Beispiele zu den Dingen, die im Spiel keine Verwendung fanden: Viele Details zu Charakteren und Orten; auch zu alltäglichen Aspekten der Welt wie der Funktionsweise von Äther. Oder warum es in Valisthea kein Pfeil und Bogen gibt. Dass es einen dritten Vers der Hymne des Herzogtums Rosaria gibt. Und vieles mehr.

„Ich würde sagen, dass mehr als 90 Prozent von LOGOS neue Inhalte sind, die speziell für dieses Buch erstellt und kuratiert wurden – entweder direkt aus der zuvor erwähnten Bibel übernommen oder neu aus originellen Ideen entwickelt, die auf den Kernkonzepten von Maehiro-san basieren und vom Kreativdirektor selbst vollständig genehmigt wurden“, schätzt Koji Fox ein.

Lest mehr interessante Details zum Buch in zwei Beiträgen im Square Enix Blog. Final Fantasy XVI: LOGOS erscheint im Hardcover-Format am 31. März 2026 immerhin auf Englisch. Bei Amazon* ist LOGOS: Final Fantasy XVI derzeit reduziert für 32,99 Euro vorbestellbar.

