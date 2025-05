Das war … Kalenderwoche 20/2025

Die innovative Nintendo Switch 2, pseudo-physische Veröffentlichungsformen, Probleme bei Square Enix sowie spannende Neuankündigungen haben für etwas Wirbel gesorgt. Zudem haben wir wiederum einige interessante Trailer und Videos für euch, welche uns quer durch die Plattformen und Genres führen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo hat mit der Nintendo Switch 2 erstmals eine direkte Nachfolgekonsole entwickelt. Laut Nintendo-Firmenchef Shuntaro Furukawa soll das aber nicht auf Kosten der Innovation gehen. Gerade mehr Rechenleistung soll neue Spielmöglichkeiten eröffnen.

Auf diese Innovation hätten hingegen viele gerne verzichtet: Game Key Cards. Hierzu gibt es neue Gerüchte und konkrete Äußerungen von Nintendo, die darauf hindeuten, dass man diese „physischen Downloadcodes“ bewusst fördert. Ein ganz ähnliches Prinzip wendet Bethesda derzeit bei Doom: The Dark Ages (PS5, Xbox Series, PC) an. Auf den physischen Datenträgern sind kaum Daten vorhanden, den Rest gibts dann als Download. Sonst bleibt der Slayer untätig.

Gleich mehrfache Probleme hat derzeit Square Enix. Da wäre zunächst der neue Finanzbericht, welcher eher bescheiden ausfällt. An der Multiplattform-Strategie hält man jedoch fest. Handfest ist hingegen, dass man Kingdom Hearts Missing-Link (Mobil) noch vor der Veröffentlichung den Stecker gezogen hat. Nach Problemen und Verschiebungen hat man also die Notbremse betätigt.

Die aktuellen Verkaufszahlen aus Japan zeigen einen eher schwachen Start von Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC). Nicht einmal 10.000 physische Exemplare gingen über die Ladentheken. Wieder einmal aufhorchen ließ der CEO der Ori-Schmiede Moon Studios. Und wieder einmal hat er einige kontroverse Thesen zu verkünden.

Frisch enthüllt wurde mit Beyblade X: EVOBATTLE (Switch, PC) der nächste Ableger der populären Marke. Bisher gilt die Ankündigung nur für Japan. Weltweit erscheinen wird jedoch das neue Projekt von Kazutaka Kodaka mit dem Titel Shuten Order (Switch, PC). Viel sagt der Teaser jedoch noch nicht aus. Ebenfalls in den Westen schafft es Blue Protocol: Star Resonance (PC, Mobil), womit ein erstaunliches Comeback gelingt. Auch die Lokalisierung von Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) ist mittlerweile fix, beispielsweise in China sind die Phantomdiebe längst im Einsatz.

Bereits in weniger als einem Monat könnt ihr Stellar Blade auch auf PCs spielen. Es gibt sogar einige neue Inhalte. Die Eröffnungssequenz könnt ihr euch zum Remake Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) ansehen. Wie es mit der klassischen Serie weitergeht, zeigt der neue Story-Trailer für Suikoden STAR LEAP (Mobil). Ebenfalls nach langer Zeit weiter geht es mit Virtua Fighter! So kennen wir nun einen neuen Kämpfer für New Virtua Fighter und Virtua Fighter 5 R.E.V.O. erhält Konsolen-Umsetzungen. Ende Mai könnt ihr euch bereits in Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stürzen, vielleicht ja mit dem Wächter.

Nächste Woche könnt ihr ein neues Leben in Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) beginnen, ihr habt dabei viele Möglichkeiten. Ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung steht Blades of Fire (PS5, Xbox Series, PC), hier könnt ihr vorab in eine Demo reinschnuppern. Einen großen Erfolg durfte Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bei Kickstarter verbuchen. Ein Plätzchen auf eurem Desktop möchte gerne Whimside (PC) für sich beanspruchen. Immer noch neue Inhalte erhält Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), im Juli und auch noch im kommenden Jahr. Bei Nintendo Switch Online könnt ihr ab sofort einen Blick auf Killer Instinct Gold werfen.