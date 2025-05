FuRyu kündigt Beyblade X: EVOBATTLE und Fans dürfen auf eine Überraschung hoffen

Nachdem Beyblade X: XONE im November überraschend auch im Westen erschienen ist, hat FuRyu jetzt nachgelegt. Man kündigte Beyblade X: EVOBATTLE für Nintendo Switch und PC-Steam an. Das Spiel soll am 13. November in Japan erscheinen und auch diesmal hat man keine westliche Veröffentlichung angekündigt, aber nach Beyblade X: XONE können wir auch hierzulande auf eine Veröffentlichung von EVOBATTLE hoffen.

Der Titel verspricht eine Weiterentwicklung des beliebten Gameplays aus Beyblade X: XONE und will temporeiche Kämpfe mit strategischer Tiefe kombinieren. Mit dem weiter entwickelten EVOBATTLE, dem Einzelspielermodus EVOSTORY und neuen Individualisierungsmöglichkeiten namens EVOCUSTOMIZATION soll das Spielerlebnis deutlich erweitert werden.

Fans können sich weltweit online messen und um den Spitzenplatz kämpfen. Im Einzelspielermodus erwartet Fans eine neue Originalgeschichte mit bekannten und neuen Charakteren. Darunter ist Tenka Shiroboshi, die aus dem Beyblade X-Anime bekannt ist und nun das Team des Protagonisten verstärkt. Begleitet wird sie von weiteren einzigartigen Figuren, die eigens für das Spiel entworfen wurden. Ziel ist der Sieg im großen „Bey Battle Royale“.

Die Beyblade-Spielzeugreihe wurde 1999 eingeführt und hat seitdem weltweit Kultstatus erreicht. Die Tops sind bekannt für ihre individuellen Designs und die Möglichkeit zur Customization – Fans können verschiedene Teile kombinieren und so ihre eigenen, einzigartigen Beys kreieren. Bis heute wurden über 520 Millionen Einheiten in mehr als 80 Ländern verkauft.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Beyblade X: EVOBATTLE, FuRyu