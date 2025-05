Ausgerechnet in einem Land hat Clair Obscur: Expedition 33 mal so gar nicht gezündet

Nach der „Golden Week“ (eine Feiertagswoche) in Japan hat die Famitsu inzwischen die Videospielcharts der zurückliegenden zwei japanischen Wochen veröffentlicht. Und die warten mit einer kleinen Überraschung auf! Schauen wir uns die Ergebnisse der Wochen vom 21. April bis zum 4. Mai 2025 genauer an.

Am 24. April ist Clair Obscur: Expedition 33 auch in Japan erschienen. Japan, das Land, aus dem Creative Director Guillaume Broche so viel Inspiration für sein Spiel zog. Doch der Hype, der um das Debütspiel von Sandfall Interactive im Westen entstanden ist, scheint in Japan nicht gezündet zu haben.

Gerade einmal 9.825 Mal hat sich Clair Obscur im genannten Zeitraum im japanischen Handel verkauft. Das genügt gerade einmal für Platz 4 in den kumulierten Verkaufscharts. Den ersten Platz der „Golden Week“-Doppelwoche holt sich mit The Hundred Line von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka ausgerechnet das Spiel, das Broche bei Twitter den „Clair Obscur“-Fans empfohlen hat. Lustige Geschichte.

Hätte Clair Obscur nicht zur Headline getaugt, wäre es möglicherweise Fatal Fury: City of the Wolves geworden. Das erste neue „Fatal Fury“ seit Menschengedenken steigt mit nur 5.067 Einheiten (PS5) auf Rang 6 ein. Kumuliert mit de rPS4-Handelsversion kommt SNK auf 7.670 Einheiten. Alles andere als ein Turbostart.

Heute hat SNK bekannt gegeben, dass CEO Kenji Matsubara seinen Hut nimmt. Nicht offiziell wegen der Fatal-Fury-Zahlen, aber man munkelt. Seht nachfolgend die kumulierte Top 10 der beiden Verkaufswochen und darunter die Hardware-Charts.

[NSW] The Hundred Line (Aniplex, 04/24/25) – 26.732 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 15.014 (1.286.159) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 12.775 (3.875.241) [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler, 04/24/25) – 9.825 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9.623 (6.317.335) [PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom, 02/28/25) – 9.050 (806.909) [NSW] Love Live! TOKIMEKI Roadmap (Bushiroad, 04/24/25) – 8.266 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 7.930 (8.119.235) [NSW] Super Technos World (Arc System Works, 04/24/25) – 6.672 (New) [PS5] Fatal Fury: City of the Wolves (SNK, 04/24/25) – 6.302 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 35.678 (8.992.363) Switch Lite – 14.406 (6.547.127) PlayStation 5 – 12.261 (5.653.526) Switch – 5.974 (20.097.367) PlayStation 5 Pro – 5.925 (203.341) PS5 Digital – 2.018 (967.997) Xbox Series S – 2.414 (336.349) Xbox Series X Digital – 59 (20.235) Xbox Series X – 57 (319.785) PlayStation 4 – 50 (7.929.494)

via Gematsu, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive