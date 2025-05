„Moon Studios“-CEO bittet um positive Kritiken und verteidigt sich mit kontroversen Aussagen

Thomas Mahler, seines Zeichens CEO der Ori-Schmiede Moon Studios, machte in der Vergangenheit hin und wieder kontrovers von sich reden, nun folgte eine neue Schimpftirade in den sozialen Medien.

Auslöser war ein Discord-Post von Mahler, in dem er SpielerInnen, die die aktuelle Version des Early-Access-RPGs No Rest for the Wicked genießen, um positive Rezensionen bat. Negative Kritiken und Review-Bombing könnten nämlich zur Schließung des Studios führen.

Ein Artikel von Windows Central thematisierte eben diesen Post, was Mahler dazu veranlasste, das Thema über Twitter aufzubereiten. In einem ausführlichen Beitrag verteidigt sich Mahler mit fragwürdigen Kommentaren. Er behauptet etwa, dass „Verrückte“, die ihn als „Nazi“ beschimpfen und dafür hassen, dass er keine „fünf Trans-Charaktere“ oder „politischen Schwachsinn“ in seinen Spielen eingebaut habe, für negative Kritiken verantwortlich seien.

Außerdem kritisierte er das Bewertungssystem von Steam, das er offensichtlich für leicht zu missbrauchen hält. Man könne sich ein Spiel kaufen, eine negative Review hinterlassen (die das Spiel nicht einmal thematisiert) und das Spiel dann refunden. „Und das Review zählt trotzdem“, so Mahler.

Er erläutert seine früheren Kommentare und erklärt, dass er SpielerInnen, denen No Rest For The Wicked gefallen hat, lediglich gebeten habe, eine positive Bewertung zu hinterlassen und nichts weiter. Er erwähnt auch, dass die Moon Studios nicht in „unmittelbarer finanzieller Gefahr“ seien und dass das 90-köpfige Team des Studios weiterhin versuche, Meisterwerke zu schaffen.

Am Rande: No Rest For The Wicked steht inzwischen wieder mit 34.300 Rezensionen bei Steam „größtenteils positiv“ da. Auch die „kürzlichen Rezensionen“ fallen mit über 7.500 Bewertungen „größtenteils positiv“ aus. Kürzlich erhielt das RPG der Ori-Macher seinen bisher größtes Inhaltsupdate.

via Insider Gaming, Bildmaterial: No Rest for the Wicked, Moon Studios