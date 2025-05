Das neue Suikoden stellt sich euch mit einem Story-Trailer und ersten Charakteren vor

Konami und Entwickler Mythril haben zahlreiche neue Videos zu Suikoden STAR LEAP veröffentlicht. Neben einem neuen Story-Trailer widmet man sich in aller Ausführlichkeit den ersten Charakteren und verschiedenen Locations.

Die Ankündigung von Suikoden STAR LEAP vor einigen Wochen überraschte viele Fans – und spaltete sie zugleich. Während sich einige über ein neues Spiel der Reihe freuten, sorgte die Tatsache, dass es sich um ein Free-to-play-Mobile-RPG mit Gacha-Mechaniken handelt, für Skepsis.

Doch Produzent Rui Naito gab „Gacha-Entwarnung“ – alle 108 Sterne sollen durch das Spielen der Geschichte erhalten werden können. Außerdem versprach Naito, dass STAR LEAP kanonisch ist und man sich intensiv mit der Suikoden-Historie auseinandergesetzt habe.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Sie beginnt in einem kleinen Dorf am Ufer eines Sees, das östlich des Scarlet Moon Empire liegt. Optisch setzt Suikoden STAR LEAP auf eine Pixel-Art-Grafik, die den klassischen Stil der Reihe modern interpretieren möchte.

Wenn ihr nach dem unten eingebundenen Story-Trailer noch Lust auf mehr habt, findet ihr die einzelnen Videos zu den Charakteren Yua, Orhan, Farah, Stendhal und anderen sowie zu den Locations The Village und Gregminster bei Gematsu.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril