Pokémon meets Rusty’s Retirement: In diesem Spiel sammelt ihr Kreaturen ganz gechillt

Das Indie-Studio Toadzillart und Publisher Future Friends Games haben Whimside mit einem brandneuen Trailer erneut vorgestellt. Parallel dazu steht ab sofort auch eine erste Demo des Spiels auf Steam zur Verfügung.

Whimside versteht sich als gemütliches Kreaturen-Sammelspiel, das im Stil von Rusty’s Retirement oder Weyrdlets darauf ausgelegt ist, am unteren Bildschirmrand eures Desktops zu laufen und sich unaufdringlich in den Alltag der SpielerInnen einzufügen. „Pokémon x Rusty’s Retirement“ titelt auch die heutige Pressemeldung.

In Whimside schlüpfen die SpielerInnen in eine fantasievolle Welt, in der sie sogenannte Whimlings entdecken, fangen und miteinander kombinieren können. Durch das Kombinieren dieser Kreaturen entstehen prozedural generierte neue Arten. Die Welt von Whimside ist in unterschiedliche Biome unterteilt, in denen es jeweils Geheimnisse zu lüften und Aufgaben zu erfüllen gibt. Dabei bleibt das Spiel jederzeit entspannt und erzeugt weder Zeitdruck noch erfordert es kontinuierliche Aufmerksamkeit.

Ein weiterer Kernaspekt des Spiels ist die individuelle Gestaltung eines persönlichen Rückzugsorts. Mit freischaltbaren Dekorationen, die durch das Erfüllen von Quests, In-Game-Käufe oder das Entdecken neuer Gebiete erhältlich sind, können SpielerInnen ihre eigene magische Umgebung kreieren. In diesem Bereich verweilen ihre Lieblings-Whimlings und sorgen für eine verspielte Begleitung.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Whimside, Toadzillart