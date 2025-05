Das neue Spiel des „Metroid Dread“-Studios könnt ihr jetzt mit einer Demo ausprobieren

2021 ist Metroid Dread erschienen, entwickelt von MercurySteam. Das spanische Studio konnte schon zuvor auf Partnerschaften mit Konami oder Codemasters zurückblicken, aber die gelungene Auftragsarbeit für Nintendo brachte das Studio auf die Landkarte vieler Gaming-Fans.

Mit Blades of Fire steht nun die nächste Veröffentlichung von MercurySteam bevor und es geht in eine spielerisch ganz andere Richtung. Keine schlechte Idee also, eine spielbare Demo zur Verfügung zu stellen. Genau das hat man jetzt getan. Den Spielfortschritt könnt ihr in die Vollversion übertragen, die am 22. Mai auch im Handel* erscheint.

In der Demo erhalten Fans einen ersten Eindruck von der düsteren Fantasy-Welt, in der die neu gekrönte Königin Nerea ein unheilvolles Zauberwerk entfesselt hat: Stahl verwandelt sich zu Stein, nur ihre monströsen Abgesandten können die göttlichen Metalle noch führen.

In dieser finsteren Welt übernehmt ihr die Rolle von Aran de Lira, dem letzten Helden, der noch in der Lage ist, Stahl zu führen. Ein komplexes Schmiedesystem hat folglich besonderen spielerischen Fokus. Ihr werdet begleitet von Adso, einem jungen Gelehrten, dessen Wissen über Mythen und heilige Sprachen entscheidend für den Ausgang der Geschichte sein könnte.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Blades of Fire, 505 Games, MercurySteam