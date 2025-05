Alter Youtube-Kanal von „Clair Obscur“-Director Guillaume Broche entlarvt ihn als DMC-Profi

Mit Clair Obscur: Expedition 33 feiern Sandfall Interactive und Creative Director Guillaume Broche aktuell einen großen Erfolg. Dieser baut nicht zuletzt auf dem erfrischenden Kampfsystem, das rundenbasierte Keilereien mit Echtzeit-Elementen anreichert. GamesRadar scheint nun herausgefunden zu haben, wo Broches Vorliebe für zeitige Paraden herrührt.

Die Kollegen entdeckten ein YouTube-Video von Broche, das seine beeindruckende Leistung in Devil May Cry 5 dokumentiert. Broche wischt den Boden mit Endboss Vergil auf – und zwar ohne Schaden zu nehmen. „Habe mich nach sechs Monaten noch einmal an Vergil versucht. Was haltet ihr davon?“, titelt Broche selbstbewusst.

Auf seinem YouTube-Kanal finden sich eine Handvoll weiterer Videos, in denen er Bosse fehlerfrei mit Paraden und Ausweichmanövern erledigt. Dabei bedient er sich unter anderem an Dantes „Royal Guard“-Fähigkeit, um perfekte SSS-Bewertungen einzufahren. „Royal Guard is life“, schreibt Broche.

Nachdem Broche nun aufmerksam darauf wurde, dass seine alten Videos entdeckt wurden, kommentiert er selbst: „Wenn ich so darüber nachdenke, sollte ich vielleicht versuchen, ein Spiel mit einer Art von Parry-Mechanik zu entwickeln.“ Wie es derweil mit dem RPG-Hit Clair Obscur weitergeht? Broche scheint zumindest nicht abgeneigt von der Idee, den Titel für Switch 2 verfügbar zu machen. Die Details lest Ihr hier.

via PC Gamer, Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom