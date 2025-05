Trails in the Sky 1st Chapter: Falcom präsentiert das Opening zum Remake

Trails in the Sky 1st Chapter wird am 19. September in Japan für PCs, Nintendo Switch und PS5 erscheinen, wie wir inzwischen wissen. Der Termin für den Westen wurde zwar nicht kommuniziert, aber Publisher GungHo Online Entertainment hatte unlängst verlautet, dass das Spiel weltweit zeitgleich erscheint.

Falcom hat jetzt das Opening zum Remake veröffentlicht. Dass das Remake lokalisiert wird, steht schon lange fest. Dann gibt es übrigens auch deutsche Texte – ein Debüt für Trails in the Sky. Diesbezüglich haben Fans allerdings auch Bedenken.

Das Remake soll nicht nur neuen Spielern einen leicht zugänglichen Einstiegspunkt bieten, sondern auch langjährige Fans zurückholen, die sich von der Serie entfernt haben. Die Serie ist über die Jahre sehr umfangreich und komplex geworden. Der Serienerstling gehört aber heute noch zu den beliebtesten Games.

Die Geschichte folgt Estelle Bright und ihrem Adoptivbruder Joshua, die als junge Bracer in der Liberl-Region verschiedene Missionen erfüllen und dabei in eine weitreichende Verschwörung verwickelt werden. Wie das Remake im Vergleich mit dem betagten Original aussieht, seht ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom