Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka arbeitet schon wieder am nächsten Spiel

Das kommt angesichts der düsteren Nachrichten um The Hundred Line fast ein wenig überraschend. Aber Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und sein Studio Too Kyo Games arbeiten mit Publisher DMM Games schon am nächsten Spiel!

Das neue Spiel heißt Shuten Kyodan und außer den Plattformen Nintendo Switch und PC-Steam ist noch nichts weiter bekannt. Auch der Teaser-Trailer ist nicht sehr aufschlussreich. Aber vermutlich werden wir bald mehr erfahren! Den Teaser gibt es nun auch von Spike Chunsoft, womit das Spiel sicher lokalisiert wird.

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision