Square Enix mit bescheidenen Zahlen, setzt aber weiterhin auf Multiplattform-Strategie

Während sich Capcom und Bandai Namco über Rekordzahlen freuen, zeichnet der jüngste Finanzbericht von Square Enix ein bescheideneres Bild. Von seiner Multiplattform-Strategie möchte das Unternehmen trotz rückläufiger Spieleumsätze aber nicht abweichen.

Der jüngste Finanzbericht zeigt einen Rückgang der Einzelspielertitel-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr, obwohl der Gewinn dank der stärkeren als ursprünglich angenommenen Verkäufe von Dragon Quest 3 HD-2D Remake stieg. Titel wie Visions of Mana, Fantasian Neo Dimension und Life is Strange: Double Exposure konnten aber nicht an vorangegangene Veröffentlichungen wie Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI oder die Final Fantasy Pixel Remaster anknüpfen.

Wie erwartet stiegen Umsatz und Gewinn der MMOs des Unternehmens, insbesondere aufgrund der Veröffentlichung der „Final Fantasy XIV“-Erweiterung „Dawntrail“ im vergangenen Sommer. Der Umsatz und Gewinn in der Sparte der Mobilspiele ging derweil stark zurück, da das Unternehmen viele seiner Spiele eingestellt hat. Erst kürzlich stampfte man mit Kingdom Hearts Missing-Link gar einen unter Fans vorfreudig erwarteten Titel noch vor seiner Veröffentlichung ein.

Insgesamt verzeichnete der digitale Unterhaltungssektor einen Umsatzrückgang von 18 Prozent, aber ein Plus von 28 Prozent beim Betriebsergebnis. Square Enix befindet sich jedoch mitten in einem „dreijährigen Neustart für langfristiges Wachstum“, der letztes Jahr mit der Ankündigung von CEO Takashi Kiryu begann, das Unternehmen verfolge „aggressiv“ eine Multiplattform-Strategie, die „Nintendo-Plattformen, PlayStation, Xbox und PCs“ einschließt. Wir berichteten.

Bisher haben sich die PC-Spieleverkäufe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt – im vergangenen Jahr wurden Konsolenexklusivtitel wie Final Fantasy VII Rebirth und Final Fantasy XVI für den PC veröffentlicht. Switch 2 scheint ebenfalls wichtig für das Unternehmen zu sein. Final Fantasy VII Remake erscheint noch dieses Jahr, während Bravely Default Flying Fairy HD Remaster gleich zum Konsolen-Launch aufschlägt. Dragon Quest 1+2 HD Remake positioniert sich zudem als die wohl größte Neuerscheinung des Jahres.

via Eurogamer, Bildmaterial: Square Enix