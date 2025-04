Das war … Kalenderwoche 14/2025

Nintendo hat die Nintendo Switch 2 inklusive Software ausführlich vorgestellt. Natürlich gab das in den letzten Tagen mit Abstand am meisten zu reden. Ganz zum Schluss findet ihr dann noch einen Anspielbericht sowie die April-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Man hat die Nintendo Direct zur Nintendo Switch 2 mit viel Spannung erwartet. Der Livestream enthüllte, dass die neue Nintendo-Konsole am 5. Juni erscheint, ihr könnt schon vorbestellen. Auch das Launch-Line-up ist inzwischen konkreter. Hier sind nun also die wichtigsten Inhalte der Nintendo Direct in alphabetischer Folge:

Abgesehen von der Nintendo Direct haben wir noch einige weitere News! Das neu enthüllte Free-to-play-Projekt Tsukuyomi: The Divine Hunter (PC, Mobil) kann mit einem bekannten Designer neugierig machen. Beim Open-World-Survival-Abenteuer Lost Skies (PC) steht der Early Access an. Eine weitere Klasse in der Vorstellung gab es außerdem zu Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Das deutsche Projekt Nice Day for Fishing (PS5, Xbox Series, PC) erhielt die Ankündigung für Konsolen spendiert. Der letztjährige Pocketpair-Aprilscherz Palworld ~More Than Just Pals~ (PC) wird nun offenbar tatsächlich umgesetzt. Ins Kino kommt schließlich auch noch eine Verfilmung von The Exit 8.

Bei JPGAMES gab es Anfang Woche zudem einen Anspielbericht zu Doom: The Dark Ages (PS5, Xbox Series, PC). Unsere ersten Eindrücke deuten nicht nur auf einen würdigen Ableger der Reihe hin, sondern vielleicht sogar auf den Serien-Höhepunkt. Man darf der Veröffentlichung mit Vorfreude entgegenblicken!

Auch im neuen Monat haben wir euch mit den aktuellen Neuerscheinungen versorgt. Mit dabei sind einige spannende Titel, insbesondere auch aus Japan.