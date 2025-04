Neues „Hyrule Warriors“ für Switch 2 erzählt die Vorgeschichte zu Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo und Koei Tecmo nutzten die Bühne der „Nintendo Switch 2“-Direct, um Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung anzukündigen. Der Titel wird von „AAA Game Studio“ entwickelt und soll diesen Winter für Nintendo Switch 2 erscheinen.

So wie sich „Zeit der Verheerung“ bereits der Vorgeschichte von „Breath of the Wild“ widmete, wird sich „Chronik der Versiegelung“ mit den Erlebnissen von Prinzessin Zelda vor „Tears of the Kingdom“ beschäftigen. Ihr schlüpft in die Rolle der kämpferischen Prinzessin und diverser prominenter Sonau, um offenbar einmal mehr zahlreichen Widersachern zu trotzen.

Das „AAA Game Studio“ ist offenbar eine neue Entwicklungsabteilung bei Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte im November verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen. Die Belegschaft wolle man langfristig verdoppeln.

Der erste Trailer:

