The Duskbloods ist das neue Spiel der Souls-Schöpfer und es erscheint exklusiv für Switch 2

Also das hatte sicher niemand auf seinem Bingozettel stehen. FromSoftware nutzte die groß angelegte „Nintendo Switch 2“-Direct, um ein brandneues Spiel mit dem Titel The Duskbloods anzukündigen.

Und die nächste Überraschung gab es gleich hinterher: Der Titel erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Am Ende des Videos prangt jedenfalls „Nur für Nintendo Switch 2 erhältlich“. Ein Tweet von Nintendo of America bestätigt die Exklusivität.

The Duskbloods setzt offenbar auf ein Setting, das sich irgendwo zwischen Viktorianischem London und Steam-Punk bewegt. Vampire und Werwölfe scheinen folgerichtig auch eine Rolle zu spielen. Und auch sonst geizt der Ankündigungstrailer nicht mit imposanten Bildern.

Was man sich aber im Detail unter The Duskbloods vorstellen kann, bleibt aktuell noch unklar. Vielleicht wissen wir schon bald mehr. Nintendo kündigte an, einen „Creator’s Voice“-Artikel zu veröffentlichen, in dem FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki weitere Details verrät. Der Artikel soll zum 4. April über die offizielle Nintendo-Webseite veröffentlicht werden.

The Duskbloods soll 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Duskbloods, From Software, Nintendo