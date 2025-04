SEGA bringt Yakuza 0 mit spannenden Neuerungen und vier weitere Games auf die Switch 2

Über mangelnden Third-Party-Support kann sich die Nintendo Switch 2 wirklich nicht beschweren. Das war allerdings vorab auch so erwartet worden. SEGA beliefert die neue Nintendo-Konsole mit fünf Spielen, wobei unser Augenmerk heute auf der neuen Umsetzung von Yakuza 0 liegt.

Neben Yakuza 0: Director’s Cut, das ein Launchtitel für die Switch 2 am 5. Juni 2025 sein wird, will SEGA im Veröffentlichungszeitraum (also den Monaten nach dem Launch der Konsole) auch noch Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Puyo Puyo Tetris 2S, Sonic X Shadow Generations und Two Point Museum für die Switch 2 an den Start bringen.

Yakuza 0: Director’s Cut ist eine überarbeitete Version des beliebten Action-Adventures von Ryu Ga Gotoku Studio und bringt unter anderem neue Story-Sequenzen mit sich. Diese neuen Sequenzen sollen „tiefere Einblicke in wichtige Ereignisse und Hintergrundgeschichten der Charaktere“ bieten.

Neu ist darüber hinaus ein Online-Mehrspielermodus namens Red Light Raid. In diesem Modus können Spielende insgesamt 60 spielbare Charaktere freischalten und sich mit Freunden zusammentun, um Horden von Gegnern zu besiegen. Für Yakuza-Fans auch spannend: Erstmals gibt es englisch vertonte Dialoge und deutsche Untertitel.

Der erste Trailer:

Der Mehrspielermodus:

Bildmaterial: Yakuza 0: Director’s Cut, SEGA, Ryu Ga Gotoku