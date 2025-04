Fans sind sauer, dass Nintendo für die „Switch 2 Welcome Tour“ zur Kasse bittet

Die Entscheidung, Nintendo Switch 2 Welcome Tour kostenpflichtig anzubieten, sorgt in den sozialen Medien für Irritationen. Es handelt sich bei der „Welcome Tour“ um ein Spielchen, das durch die Funktionen der neuen Konsole führen soll – verpackt in ein interaktives Erlebnis mit Minispielen und Technik-Demos.

In Japan liegt der Preis bei 990 Yen, was umgerechnet etwa 6 US-Dollar entspricht. Bisher hat Nintendo für Europa und Nordamerika keinen Preis gelistet, aber es wird angenommen, dass Nintendo für die „Welcome Tour“ auch hierzulande zur Kasse bittet. Das stößt vielen Fans sauer auf.

So erinnert Washington-Post-Journalist Gene Park auf Twitter an eine Anekdote aus Reggie Fils-Aimés Buch: „Reggie musste Miyamoto und Nintendo davon überzeugen, Wii Sports als kostenloses Spiel für die Wii beizulegen. Laut seinem Buch sagte Reggie, Nintendo glaube einfach nicht, dass sie ihre harte Arbeit verschenken sollten. Aber sie gaben bei der Wii nach, weil es ein so neues Konzept war.“

Gene Park ist offensichtlich der Meinung, dass auch die „Welcome Tour“ als solche kostenlose Beilage dienen sollte. Doch das ist nicht der Fall – und Reggie Fils-Aimé schon lange nicht mehr bei Nintendo. Content Creator Genki stellt die „Welcome Tour“ noch in einen anderen Kontext.

„Nintendo lässt Nutzer für eine Switch 2-System-Reiseführer-App bezahlen, während PlayStation PS5-Nutzern das großartige Astro’s Playroom kostenlos zur Verfügung stellt“, klagt er bei Twitter. Bei Treehouse stellte Nintendo die „Welcome Tour“ gestern ausführlicher vor. In den Kommentaren witzeln Fans, es sei „super großzügig“ von Nintendo, dass man diese Präsentation kostenlos zur Verfügung stelle.

In der „Welcome Tour“ bewegen sich Nintendo-Fans durch eine virtuelle Museumshalle in Form einer riesigen Nintendo Switch 2, entdecken versteckte Informationen, beantworten Quizfragen und probieren technische Spielereien aus. Zwei der Minispiele drehen sich etwa um die Darstellungsmöglichkeiten der Konsole: In „Guess the Frame Rate“ muss die Bildrate eines bewegten Balls geschätzt werden, während das „Super Mario Bros 4K Demo“ das komplette erste Level des NES-Klassikers in einem einzigen 4K-Bildschirmsegment zeigt.

Der Treehouse-Stream:

via VGC (2), Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Nintendo