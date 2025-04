Falls ihr „Switch 2 Editionen“ physisch kaufen wollt, solltet ihr Folgendes wissen

Die neuen „Nintendo Switch 2 Editionen“ von älteren Switch-Games bieten ein visuell und mitunter auch inhaltlich verbessertes Erlebnis, soviel ist klar. Einige der Spiele werden auch physisch im Handel erhältlich sein. Diese Version umfasst dann „die Switch-Software und das Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack“ – so prangt es auf der Verpackung.

Unklar war bisher: Ist das Upgrade Pack auf der Cartridge enthalten? Für Sammler hat das bekanntlich durchaus eine Bedeutung. Und die kontroversen „Game-Key Cards“ sorgten nicht gerade für Zuversicht. Die Nintendo-Website ist da nicht viel eindeutiger: „Das ursprüngliche Switch-Spiel sowie ein Upgrade Pack“ seien enthalten. Wenn das Upgrade Pack per Downloadcode beigelegt ist, würde Nintendo es doch wohl deutlich so benennen? Pustekuchen.

Die Sammler-Community hat sich über die Formulierungen von Nintendo in den letzten Tagen den Kopf zerbrochen, doch eine Antwort des Nintendo-Supports bringt nun Klarheit. Demnach handelt es bei physischen „Switch 2 Editionen“ sich um herkömmliche Cartridges mit dem Spiel und zusätzlich mit einem Downloadcode für das Upgrade Pack.

Support-Mitarbeiter bestätigt es

Ein Support-Mitarbeiter von Nintendo Großbritannien soll dies in einer schriftlichen Antwort bestätigt haben. Laut einem Screenshot der Antwort, den „Does it Play?“ veröffentlicht hat, lautet diese Antwort: „Yes, we can confirm that the upgrades will be download codes. Thank you for your understanding.“ Die genaue Fragestellung an den Kundenservice ist nicht öffentlich bekannt.

Bislang gibt es keine offizielle und eindeutige Bestätigung von Nintendo selbst, und auch auf der bisher gezeigten Verpackung findet sich wie erwähnt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass ein separater Download notwendig ist. Bei den „Code on a Box“-Editionen für die „alte Switch“ war dies noch eindeutig der Fall.

Die Hoffnung von Fans physischer Medien ist jetzt, dass der Support-Mitarbeiter eine falsche Auskunft gegeben hat. Diese Mitarbeitenden sind oft bei Drittunternehmen angestellt, so schreibt es beispielsweise VGC, und nicht vollumfänglich eingeweiht. Eine Falschauskunft sei denkbar. Auch bringt Wario64 ins Spiel, dass diese Praxis den „Game-Key Cards“ ein bisschen zuwider läuft. Wieso denn überhaupt noch eine Cartridge in diese „Switch 2 Editionen“ packen? Mal sehen.

Auch die Zielgruppe dieser physischen „Switch 2 Editionen“ wäre dann spitz. Möglicherweise geht es dann vor allem um Sichtbarkeit im Handel. Wer die Originale bereits besitzt, kann die Upgrades auch einzeln digital dazukaufen und wer ein Abo von Switch Online inkl. Erweiterungspass besitzt, für den ist das Upgrade mitunter inklusive.

Die Maßnahme sorgt jedenfalls in der Community für Diskussionen, insbesondere was die langfristige Archivierung von Spielen betrifft. Da sich keine vollständige Version der „Switch 2“-Editionen auf den Modulen befinden, erschwert dies die sinnvolle und vollständige Konservierung der Spiele.

via Eurogamer, VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft