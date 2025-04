Legendärer „Demon Artist“ Kazuma Kaneko macht nach „Megami Tensei“ etwas Eigenes

Kazuma Kaneko, der legendäre Künstler und Designer hinter der „Megami Tensei“-Reihe bei Atlus, meldet sich mit einem neuen Projekt zurück. Bei COLOPL entsteht derzeit Tsukuyomi: The Divine Hunter, ein Free-to-play-Titel, der noch in diesem Frühjahr weltweit für PCs via Steam und für Mobilgeräte erscheinen soll.

Kaneko, geboren am 20. September 1964, ist vor allem für seine markanten und oft unheimlich-abstrakten Dämonendesigns bekannt, die nicht nur Shin Megami Tensei, sondern auch zahlreiche andere Spiele geprägt haben. Er wird deshalb häufig als „Demon Artist“ bezeichnet.

Neben seiner Arbeit für Atlus war er auch als Freelancer tätig, etwa bei Capcom für Devil May Cry 3, wo er die Devil-Trigger-Formen von Dante und Vergil entwarf, sowie bei Konami für Charaktere wie Inhert und Lloyd in Zone of the Enders: The 2nd Runner. Mit Tsukuyomi: The Divine Hunter erschafft Kaneko nun eine völlig neue Welt.

Im Zentrum der Geschichte steht der futuristische Hochhauskomplex THE HASHIRA in der Bucht von Tokio. Dieses Gebäude wurde zu einem abgeschotteten Ort voller monströser Kreaturen. Die gleichnamige Eliteeinheit Tsukuyomi wird entsandt, um ein unbekanntes Ziel an der Spitze des Turms zu eliminieren.

Spielerisch erwartet Fans ein Roguelike-Deckbuilder mit kartenbasierten Kämpfen. Jede Erkundung des Dungeons ist einzigartig – Karten, Gegner und Routen ändern sich bei jedem Durchlauf. Im rundenbasierten Kampfsystem ziehen SpielerInnen zufällig Karten aus ihrem Deck und müssen sich in jeder Runde für eine Aktion entscheiden: angreifen oder verteidigen.

via Gematsu, Bildmaterial: Tsukuyomi: The Divine Hunter, COLOPL, Kazuma Kaneko