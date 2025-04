Direktvergleich: Die „Switch 2“-Versionen der Zelda-Spiele und neue Features wie Achievements

Falls ihr tatsächlich zu den Nintendo-Fans gehört, die Zelda: Breath of the Wild* und Zelda: Tears of the Kingdom* noch nicht gespielt haben, dann bietet sich bald die wohl technisch beste Möglichkeit dazu. Die Rede ist natürlich von den neuen „Nintendo Switch 2 Editionen“ der Spiele.

Hierbei handelt es sich um technisch und optisch verbesserte Versionen der Switch-Abenteuer, doch damit nicht genug. Es gibt auch zahlreiche neue Inhalte, die Veteranen entdecken können. Mit einem neuen Trailer und allerhand Treehouse-Gameplay blickt Nintendo auf die Verbesserungen und Neuerungen.

Zunächst zum Offensichtlichen. Auch die Treehouse-Präsentation beginnt mit einer simplen optischen Gegenüberstellung der Versionen und einem Vergleich der Ladezeiten. Texturen, Belichtung, Auflösung, flüssigere Bildraten und HDR – der Unterschied ist auch für Laien sichtbar.

Unten seht ihr die vollständige Präsentation, fast eine halbe Stunde. Ausführlich stellt man dabei auch Zelda Notes vor, einen spielspezifischen Service, der exklusiv mit der „Switch 2“-Version kommt. Ihr benötigt dazu die „Nintendo Switch Online“-App, die übtigens Ende Mai zu „Nintendo Switch App“ unbenannt wird.

Die Zelda Notes

Die Funktion „Entdecker-Navi“ begleitet euch mit Sprachausgabe zu noch unentdeckten Geheimnissen wie Koroks. „Erinnerungen“ lässt euch buchstäblich Erinnerungen von Prinzessin Zelda an bestimmte Orte hören. In Tears of the Kingdom gibt es auch Erinnerungen von zwei weiteren Charakteren. Weitere Funktionen stellt euch der neue Trailer vor, der weitaus kompakter ist als das Treehouse-Video.

Eine weitere schicke Neuerung: Medaillen. Nichts anders als Achievements für Rekorde und erreichte Ziele. Gesammelte Rubine, zurückgelegte Distanz und mehr. Speicherdaten der alten Switch-Version könnt ihr übertragen!

Beide Switch-2-Editionen erscheinen mit dem Launch der Konsole am 5. Juni 2025 sowohl digital als auch physisch. Die physische Edition zu Breath of the Wild* gibt es ebenso wie zu Tears of the Kingdom* bereits bei Media Markt. Wer die Originale besitzt, kann mit digitalen, kostenpflichtigen Upgrade-Cards upgraden. Wer einen Erweiterungspass bestitzt, darf die Upgrades inklusive genießen.

Der neue Trailer:

Zelda bei Treehouse:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo