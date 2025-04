Kein neues 3D-Mario, aber dafür erscheint mit Donkey Kong Bananza ein neuer 3D-Plattformer

Am 27. Oktober 2017 erschien Super Mario Odyssey. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft des ersten Switch-Jahres. Auf das nächste 3D-Mario mussten Nintendo-Fans dann lange vergeblich warten. Spätestens seit Nintendo mit „Tears of the Kingdom“ das zweite 3D-Zelda noch auf der „alten“ Switch platzierte, musste den meisten klar sein: das nächste 3D-Mario wird etwas für den Switch-Nachfolger.

Und hier ist es – nicht. Wer heute das 3D-Mario fest eingeplant hatte, wurde enttäuscht. Dafür gab es eine andere, interessante Neuankündigung, die in eine ähnliche Kerbe schlägt. Mit Donkey Kong Bananza kündigte Nintendo nämlich einen 3D-Plattformer mit Donkey Kong in der Hauptrolle an. Mit dem 17. Juli gibt es bereits einen konkreten Termin.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Nintendo