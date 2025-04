Nintendo löst das Rätsel um die „Switch 2 Edition Games“ auf und stellt erste Spiele vor

Super Mario Party Jamboree erhält ein Upgrade für Nintendo Switch 2. Das macht diese Version zur sogenannten Nintendo Switch 2 Edition. Über diese Bezeichnung war kürzlich heftig spekuliert worden.

Unter anderem wird Super Mario Party Jamboree in dieser neuen Version eine Maus-Unterstützung hinzugefügt und die neue Kamera der Switch 2 wird euer Gesicht bei unterschiedlichen Gelegenheiten ins Spiel bringen. Außerdem gibt es mit der „Bowser-Bühne“ einen neuen Spielmodus. Super Mario Party Jamboree in der neuen Switch 2 Edition erscheint am 24. Juli 2025.

Neben diesen ausführlich vorgestellten Upgrade zeigte Nintendo in einem Trailer-Reel auch weitere Spiele, die ein „Switch 2 Upgrade“ erhalten. So erhalten auch Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erhalten neue „Switch 2 Editionen“, unter anderem mit HDR und spielspezifischen Features wie „Zelda Notes“, eine neue Funktion, die über die „Nintendo Switch Online“-App genutzt werden kann.

Kirby und das vergessene Land erhält eine neue, exklusive Geschichte und natürlich ebenfalls eine verbesserte Bildrate und Optik mit der neuen Switch 2 Edition. Metroid Prime 4: Beyond erscheint für beide Plattformen und bietet in der „Switch 2 Edition“ unter anderem intuitive Maussteuerung sowie 4K- und 60fps-Unterstützung in unterschiedlichen Modi. Pokémon-Legenden: Z-A erscheint ebenfalls für die alte und die neue Konsole und soll auch von der Leistungsfähigkeiten der Switch 2 profitieren.

Wer die Spiele bereits besitzt, kann ein Upgrade Pack erwerben – Kostenpunkt noch unklar. Darüber hinaus sollen Nintendo Switch 2 Editionen auch physisch erscheinen. Was sagt ihr?

Bildmaterial: Nintendo