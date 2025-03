Pocketpair verwirrt mit einer echten Steam-Seite zu Palworld ~More Than Just Pals~

Genau vor einem Jahr kündigte Pocketpair das abgedrehte Palworld ~More Than Just Pals~ an. Witzigerweise genau einen Tag vor dem 1. April, dabei handelte es sich doch offenkundig um einen Aprilscherz. Oder nicht? Oder doch?

Heute, ein Jahr später, eröffnet man doch tatsächlich die Steam-Seite zu der Romance-Visual-Novel. Die Pressemeldung schließt mit dem Hinweis, dass der 1. April der „April’s Fool Day“ sei. Aber die meisten Palworld-Fans glauben, dass Pocketpair diesmal Ernst macht.