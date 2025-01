Das war … Kalenderwoche 2/2025

Andeutungen zu einer Film-Umsetzung von Final Fantasy VII, die Länge von Spielen und die Jubiläen von Tales of und Bayonetta haben etwas Schwung ins neue Jahr gebracht. Daneben blicken wir auf die interessantesten Trailer der Woche. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Yoshinori Kitase hat eine neue Film-Umsetzung zu Final Fantasy VII ins Spiel gebracht. Konkrete Pläne soll es jedoch derzeit nicht geben. Aber vielleicht ändert sich das ja bald?

Will Shen, ein Entwickler von Starfield (Xbox Series, PC), hat sich zum Umfang von Spielen geäußert. Er findet, dass viele Spiele zu lang seien und die Spieler ermüden. Kürzere Spiele seien manchmal besser ohne zahlreiche Nebenquests.

Bandai Namco feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag von Tales of. Die Feierlichkeiten startet man nun mit einem Artbook. Genau halb so alt ist Bayonetta. PlatinumGames hat deshalb ein paar Dinge auf Lager.

Neu aufgelegt wird der Klassiker mit The House of the Dead 2: Remake (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), die Aufgabe übernimmt Forever Entertainment. Spannend wirkt auch das Projekt HYPERxFANTASY (Switch, PC), welches unter anderem NieR:Automata zum Vorbild hat. Eine englische Umsetzung erhält Dokapon: Sword of Fury (PC), bisher war das Remaster in Japan für Switch erhältlich. Ab sofort ist Overdungeon als erstes Spiel von Pocketpair für Nintendo Switch verfügbar. Neben einem Trailer zu Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) hat Nintendo auch einen Frühkäuferbonus enthüllt.

Ein kleines Konzeptvideo machte auf das kommende New Virtua Fighter neugierig. Ebenfalls von Ryu Ga Gotoku Studio ist Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), die Veröffentlichung steht allerdings kurz bevor. Hier reichte es für eine ausführliche Präsentation. Eine offene Beta steht im Februar zu Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) an, auch eine Belohnung springt dabei heraus. Nächste Woche startet Hyper Light Breaker (PC) in den Early Access, den Vorgänger gibts gleich kostenlos dazu. Das postapokalyptische Action-RPG AI LIMIT (PS5, PC) steht nun mit einer Demo bereit. Zur Veröffentlichung von Freedom Wars Remastered (PS4, PS5, Switch, PC) zeigte man ausführlich die Spielsysteme.

Höchste Zeit wurde es für den PC-Feature-Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5, PC). Die zwei nächsten Charakter-Trailer für Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigten uns Pascal und Richard. Bereits in der Beta befindet sich Etheria: Restart (PC, Mobil), dabei handelt es sich um ein Team-Building-RPG. Noch im Januar erwarten uns neue Inhalte für Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) mit Version 1.5. Sony versorgt uns zudem schon bald mit einer schwarzen Zubehör-Kollektion.