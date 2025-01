Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii beendet eine Kontroverse und lässt Ubisoft neidisch werden

Beim jüngsten „Like a Dragon Direct“-Livestream von SEGA und dem Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku Studio wurden neue Informationen und neues Gameplay-Material zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii präsentiert. Das Spiel mit Fanliebling Goro Majima in der Hauptrolle steht vor seiner Veröffentlichung am 21. Februar 2025 für PlayStation, Xbox und PCs. Eine Standardversion könnt ihr euch ebenso wie die Collector’s Edition bei Amazon* vorbestellen.

Im Zentrum des Livestreams standen zahlreiche Details zu den Mechaniken und Schauplätzen des Spiels. Zu den vorgestellten Features gehören Kämpfe zu Lande und zu Wasser, die Anpassung von Schiffen, der Aufbau der Crew sowie zahlreiche Nebenaktivitäten.

Besonders hervorzuheben ist auch die Ankündigung eines „New Game Plus“-Modus, der nach der Veröffentlichung des Spiels als kostenloses Update verfügbar sein wird. SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio beenden damit auch eine Kontroverse, die es um Like a Dragon: Infinite Wealth gab. Dort war dieser Modus nur in den teureren Deluxe- und Ultimate-Editionen enthalten, was folgerichtig für Kritik sorgte. Darauf verzichten Entwickler und Publisher diesmal.

Für Furore sorgten in den sozialen Netzwerken jetzt insbesondere die Schiffskämpfe – im positiven Sinne. Nutzer zogen Vergleiche mit Skull & Bones, das in den letzten Jahren mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen hatte. Während Skull & Bones vielfach kritisiert wurde, wird RGG Studio für die originelle und humorvolle Umsetzung gelobt.

Ein Nutzer bei Twitter zeigt einen Ausschnitt aus dem Livestream und lobt die vielen Möglichkeiten und actionreichen Schiffskämpfe. Ein weiterer Nutzer zitierte das Video und ergänzt, er könne nicht glauben, dass Yakuza ein besseres Piratenspiel werde als Skull and Bones mit einem Budget von über 200 Millionen US-Dollar. Dabei sind die Schiffskämpfe gar nicht der absolute Fokus von Pirate Yakuza in Hawaii.

Die Handlung von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii setzt ein Jahr nach den Ereignissen von Infinite Wealth ein. Majima erwacht ohne Erinnerungen auf einer abgelegenen Insel, nachdem er einem Schiffsunglück zum Opfer gefallen ist. Begleitet von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat, begibt sich Majima auf eine Reise über den Ozean, um seine Identität wiederzufinden. Dabei geraten die beiden in einen Konflikt um einen legendären Schatz, in dem moderne Piraten und andere zwielichtige Gestalten eine Rolle spielen.

Das neue Gameplay:

