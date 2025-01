Teilnehmer der offenen Beta zu Monster Hunter Wilds erhalten dieses Geschenk

Capcom hat angekündigt, dass eine zweite offene Beta für Monster Hunter Wilds vor der Veröffentlichung des Spiels am 28. Februar 2025 stattfinden wird. Der „Offene Beta-Test 2“ wird in zwei Phasen abgehalten: vom 7. bis zum 10. Februar sowie vom 14. bis zum 17. Februar.

Fans dürfen auf PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) daran teilnehmen. Die zweite Beta umfasst alle Inhalte aus der ersten offenen Beta vom November 2024, darunter die Charaktererstellung, eine Story-Demo und die Jagd auf das neue Monster Doshaguma. Dazu gibt es aber natürlich auch einige neue Inhalte.

So wird in der zweiten Beta zusätzlich Gypceros als Monster eingeführt – ein bekanntes Wesen aus früheren Teilen der Serie. Die offizielle Website deutet darauf hin, dass möglicherweise weitere neue Inhalte folgen, die noch nicht bekannt gegeben worden sind. TeilnehmerInnen, die bereits bei der ersten Beta ihre Charaktererstellung abgeschlossen haben, können diese Daten in die zweite Beta übernehmen.

Capcom belohnt Beta-TeilnehmerInnen übrigens mit exklusiven Boni für die spätere Vollversion. Wer an einer der beiden Beta-Phasen teilgenommen hat, erhält einen „Open Beta Test“-Bonusanhänger im niedlichen Felyne-Design, mit dem sich Waffen dekorieren lassen. TeilnehmerInnen konkret der zweiten Beta erhalten zudem ein spezielles Item-Paket mit hilfreichen Gegenständen für die Jagd im Hauptspiel.

Capcom weist darauf hin, dass die Verbesserungen, die auf Basis des Feedbacks aus der ersten Beta vorgenommen wurden – darunter Änderungen an der Performance, dem Spielbalancing und den Waffenmechaniken – nicht in der zweiten Beta reflektiert werden. Diese Anpassungen sind erst in der finalen Version des Spiels verfügbar. Neben den Details zur zweiten Beta veröffentlichte Capcom auch eine Neujahrsbotschaft von Producer Ryozo Tsujimoto in Videoform.

