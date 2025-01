Yoshinori Kitase bringt neue Film-Adaption zu Final Fantasy VII ins Gespräch

Wenn man es mit Videospielen und Filmen hält, kann man derzeit ja durchaus zu dem Schluss kommen: Kaum ein Videospiel ist vor einer Verfilmung sicher. Streitbar ist vielleicht die Art und Weise: Kino-Streifen, Netflix- oder Amazon-Serie oder ein Anime. Da geht einiges.

Im Schatten der neuerlichen Ankündigungen von Sony, die unter anderem Horizon und Ghost of Tsushima betrafen, traute sich auch Andrés Muschietti zuletzt mit Shadow of the Colossus wieder aus der Deckung. Und auch Yoshinori Kitase, bekannt und beliebt unter anderem für Final Fantasy VII, mischt jetzt mit.

Der Director des Originalspiels und derzeitige Producer der Remake-Trilogie hat in einem Interview geäußert, dass er sich eine weitere Film- oder TV-Adaption der ikonischen Geschichte vorstellen könnte.

„Wir haben offiziell nichts geplant und das ist also nur mein persönlicher Wunsch, aber ja, ich habe gehört, dass verschiedene Hollywood-Regisseure und Schauspieler Final Fantasy VII spielen, und viele Macher schätzen den Titel auch“, sagte Kitase im Gespräch mit Danny Peña. Kitase fügte hinzu, dass er von vielen Kreativen gehört habe, sie sehr an der Marke interessiert seien und das Universum rund um Final Fantasy VII lieben würden.

Kitase war bereits an der Produktion des Films Final Fantasy VII: Advent Children beteiligt, der 2005 erschien und die Geschichte des ursprünglichen Spiels fortsetzte. Der Film, der damals vor allem für seine beeindruckenden Action-Sequenzen und visuellen Effekte gelobt wurde, konnte jedoch nicht denselben Erfolg wie das Spiel selbst erzielen. In der Compilation nimmt er für Fans aber eine wichtige Stellung ein.

Im vergangenen Jahr wurde Advent Children Complete, der Director’s Cut des Films, in ausgewählten US-Kinos und in Japan gezeigt, um die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für PlayStation 5 zu bewerben. Die 4K-Version, die auch in den Kinos gezeigt wurde, gibt es seit 2021 übrigens auch auf Blu-ray* hierzulande.

via VGC, GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Advent Children, Visual Works, Square Enix, Sony Pictures