PlatinumGames gibt Statement zur Zukunft des Studios und feiert Bayonetta-Jubiläum

Nach dem überraschenden Abgang von Hideki Kamiya, einem der Mitbegründer und langjährigen kreativen Köpfe von PlatinumGames, hat das Studio aus Osaka sich erstmals öffentlich geäußert.

Allerdings nicht konkret zu den aktuellen Meldungen, dass neben Kamiya weitere prominente Führungspersonen und Kreative das Studio verlassen haben sollen. Anlass ist der 15. Geburtstag von Bayonetta, aber viele Fans sehen das heutige Statement in einem anderen Kontext.

In dem neuen Blogbeitrag versichert PlatinumGames seinen Fans, dass man sich weiterhin darauf konzentriere, Spiele zu entwickeln, die überraschen und erfreuen. Gleichzeitig kündigte das Studio an, das 15-jährige Jubiläum der beliebten Bayonetta-Reihe in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen zu feiern.

„In den letzten 15 Jahren konnten wir Bayonetta und die bezaubernden Charaktere der Serie begleiten“, heißt es in der Mitteilung. „Es war für uns eine unschätzbare Erfahrung, so vielen Menschen durch Bayonetta Freude zu bereiten. Auch in Zukunft werden wir uns neuen Herausforderungen stellen, um Spiele zu entwickeln, die unsere Fans überraschen und begeistern. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung von Bayonetta und PlatinumGames!“

Hideki Kamiya hatte im September 2023 angekündigt, PlatinumGames zu verlassen. Wie wir heute wissen, gründete er mit Glovers Inc. sein eigenes Studio und kündigte im Dezember gemeinsam mit Capcom das Okami-Sequel an. Anschließend wurde spekuliert, dass auch Kenji Saito (Metal Gear Rising), Takahisa Taura (Astral Chain) und Masaki Yamanaka (Anarchy Reigns) das Studio verlassen hätten.

Trotz dieser Unruhe betont PlatinumGames in seinem Statement die Ambitionen für die Zukunft. Fans der Bayonetta-Reihe sollen sich in diesem Jubiläumsjahr auf einige Überraschungen freuen dürfen, auch wenn das Studio noch keine konkreten Details zu geplanten Feierlichkeiten oder neuen Projekten bekannt gegeben hat. „Wir haben ein paar Dinge auf Lager, um diesen Meilenstein zu feiern, also haltet die Augen offen“, heißt es bei Twitter.

via VGC, Bildmaterial: Bayonetta, Nintendo, PlatinumGames