Auftakt ins Jubiläumsjahr: Bandai Namco feiert „Tales of“ mit einem besonderen Artbook

Das Jahr 2025 markiert einen besonderen Meilenstein für Bandai Namco, denn „Tales of“-Serie feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Tales of Phantasia, der erste Titel der Tales-of-Reihe, wurde am 15. Dezember 1995 für das Super Famicom (SNES) in Japan veröffentlicht.

Der offizielle japanische Twitter-Account der „Tales of“-Reihe hat angekündigt, dass die Vorbestellungen für die Tales of 30th Anniversary Art Collection ab sofort möglich sind. Das A4-große Buch umfasst 112 Seiten, kostet 7700 Yen (ca. 50 Euro) und ist bis zum 9. Februar 2025 (japanischer Zeit) über den Asobi Store vorbestellbar.

Das Artbook wird ab Ende März 2025 ausgeliefert. Laut der offiziellen Beschreibung enthält es Illustrationen von bekannten Künstlern der Serie, Umfrage-Ergebnisse sowie weitere Inhalte, welche die Geschichte der Serie umfangreich beleuchten.

Auf veröffentlichten Vorschaubildern sind unter anderem Artwork zu Tales of Phantasia und ein Szenenbild aus Tales of Destiny zu sehen. Wenn ihr die Art Collection importieren wollt, solltet ihr die Augen beim Händler eures Vertrauens offenhalten.

Gleichzeitig dürfen sich Fans der Reihe auf die Veröffentlichung von Tales of Graces f Remastered freuen, das am 17. Januar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs via Steam erscheint. Die überarbeitete Version bietet verbesserte Grafik und überarbeitetes Gameplay, die Möglichkeit, Feindbegegnungen in Feldern und Dungeons auszuschalten und mehr.

Das neue Buch dürfte erst der Auftakt zu einem ereignisreichen Jahr sein. Ein solches stellte „Tales of“-Producer Yusuke Tomizawa erst kürzlich in Aussicht. Neben dem Remastered-Projekt soll es zahlreiche Jubiläumsprojekte geben.

via Final Weapon, Bildmaterial Bandai Namco